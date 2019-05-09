اطلاق النسخة التجريبية لشبكة الايثيريوم 2.0

أعلن فريق مطوري شبكة الايثيريوم بأن المرحلة الأولى من النسخة التجريبية “Testnet” الخاصة بالايثريوم 2.0 أصبحت جاهزة.

وعليه يمكن الأن لمطوري ومجتمع الايثريوم الاستفادة من مزايا التحديثات الجديدة التي تندرج ضمن شبكة الايثيريوم 2.0 واختبار الخصائص الجديدة.

وفقا لمدونة الايثريوم فإن إطلاق النسخة الأولى أو المرحلة صفر من شبكة الايثيريوم 2.0 من شأنه دفع التكنولوجيا لمستوى آخر.

هذا وكشف السيد “فيتاليك بوترين” المؤسس الشريك للايثريوم بأن شبكة الايثريوم ستنتقل لبروتوكول PoS الذي عمل على انجاحه فريق المطورين طيلة الشهرين الماضيين.

النسخة الجديدة من الايثيريوم 2.0 التي مازلت في قيد التطوير ستكون بمستوى أمان أفضل وقابلية أكثر على التطوير وبخوارزمية لامركزية تستند على بروتوكول PoS.

كما أن الايثريوم الجديد 2.0 مصمم لاستيعاب عدد أكبر من أجهزة التحقق.

النسخة المعلن عنها الايثيريوم 2.0 نسخة تجريبية في انتظار المزيد من الترقيات والتحديثات لتصبح جاهزة بشكل كامل.

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تعد شبكة الايثريوم أحد شبكات البلوكشين القوية والثورية والتي تقبل تشغيل العديد من الوظائف والتطبيقات اللامركزية.

للعلم تقدر عملة الايثريوم في الوقت الحالي بـ169 دولار للوحدة بمؤشر أحمر بنسبة 0.57%

وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ17.9 مليار دولار ما يجعله في المرتبة الثانية بعد البيتكوين مباشرة.

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