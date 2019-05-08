فيسبوك يراجع سياسته الخاصة بإعلانات بلوكتشين والمواد ذات الصلة بالعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 11:52 مساءً - يمكن الآن عرض الإعلانات المتعلقة بتقنية بلوكتشين، وأخبار الصناعة، وكذلك الأحداث والمواد التعليمية للعملات المشفرة على فيسبوك دون موافقة مسبقة. وقد أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة عن التطوير على موقع فيسبوك بيزنس يوم ٨ مايو.

ويمثل هذا تغييرًا عن العام الماضي، عندما نفّذ فيسبوك سياسة تطلب من مروجي العملات المشفرة وبلوكتشين الحصول على موافقة مسبقة قبل أن يتمكنوا من عرض الإعلانات. ويستمر البيان الصحفي في تحديد أن هذا التغيير لن ينطبق على الإعلانات التي تسعى إلى الترويج لعملات مشفرة معينة، وستظل الإعلانات الخاصة بالعروض الأولية للعملة (ICOs) محظورة.

والغرض المعلن من هذه القيود هو منع مستخدمي فيسبوك من الوقوع فريسة للإعلانات المضللة. حيث يتعين على المعلنين الذين يرغبون في الترويج لمنتج معين، مثل عملة مشفرة معينة، أو بورصة عملات مشفرة، أو برامج وأجهزة التعدين الخضوع لفحص دقيق للخلفية يتضمن ما يلي:

"...التراخيص التي حصلوا عليها، سواء كانت متداولة في بورصة عامة (أو هي شركة تابعة لشركة عامة) وأي معلومات أساسية عامة أخرى ذات صلة بالأعمال."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فقد تم انتقاد قرار فيسبوك بحظر الإعلانات المشفرة وإعلانات الطرح الأولي للعملات المشفرة بالكامل في يناير ٢٠١٨ باعتباره غير ضروري وسيء للتطوير التكنولوجي.