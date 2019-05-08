أكثر من ٥٠ بنكًا يشاركون في محاكاة لمعاملات خطاب الاعتماد على بلوكتشين من آر ثري في ٢٧ دولة

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 09:54 مساءً - شارك أكثر من ٥٠ بنكًا في محاكاة معاملات خطاب الاعتماد على منصة بلوكتشين من آر ثري في ٢٧ دولة في ست قارات. وقد أعلنت الشركة عن التطور في بيان صحفي نشر يوم ٨ مايو.

وفي البيان، قال ٩٦٪ من المشاركين أن النظام - الذي يطلق عليه فولترون - سوف يسرع ويقلل من تكلفة إجراءات خطابات الاعتماد الخاصة بهم. علاوة على ذلك، يعتقد ٨٦ ٪ منهم أن عدم كفاءة النظام التقليدي أصبحت لا تطاق.

وتدعي الشركة أن فولترون تخفض وقت تنفيذ الإجراء من ٥ إلى ١٠ أيام إلى أقل من ٢٤ ساعة. وينص آر ثري على أنه نتيجة لاعتماد النظام الجديد، قال ٦١٪ أنه من المرجح أن يحركوا التدفقات التجارية إلى "فتح حساب"، وهو خيار يزعم أنه ينطوي على مخاطر أكبر للمصدرين.

ومن بين المشاركين في التجربة التي استمرت ستة أسابيع كان سي آي بي ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية والبنك الوطني المصري وبنك الاحتياطي الهندي وبنك ستاندرد وسوسيتيه جنرال. وتم تسليم النظام من خلال شراكة بين باين وCryptoBLK وآر ثري على منصة مايركروسوفت أزور السحابية. وقد تم تصميم فولترون ليكون متوافقًا مع كل من كوردا وكوردا إنتربرايز، بهدف استبدال روابط وشبكات التمويل التقليدية بدفتر السجلات المشترك.