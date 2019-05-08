أوركيد لابز تحصل على ٧ ملايين دولار بهدف تطوير بروتوكول لإنهاء مراقبة الإنترنت

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 09:54 مساءً -

جمعت شركة أوركيد لابز ومقرها الولايات المتحدة لتطوير البرمجيات وبلوكتشين ٧ ملايين دولار أخرى ضمن أحدث عروضها الخاصة، وذلك وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٧ مايو.

وبعد الزيادة الجديدة، تكون أوركيد قد حصلت الآن على ٤٣ مليون دولار من التمويل المستهدف البالغ حوالي ١٢٥ مليون دولار، حسبما حددت الشركة في الطلب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في أبريل ٢٠١٨.

وقد كشفت شركة أوركيد في الطلب أن الشركة جمعت ٣٦,١ مليون دولار من خلال اتفاقية بسيطة للتوكنات المستقبلية بحلول ذلك الوقت.

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تأسست أوركيد عام ٢٠١٧، وتقوم بتطوير بروتوكول إنترنت مفتوح المصدر وخالي من المراقبة يهدف إلى توفير وصول مجهول للإنترنت إلى المجتمع العالمي. ويركز المشروع بشكل خاص على الأشخاص الذين يعيشون في دول ذات توغل مفرط في التصفح من قبل الحكومة.

وفي الإعلان الأخير، أشارت أوركيد إلى أن مهمتها هي إنشاء بروتوكول يحكم "السوق اللامركزية بمواصفات سلعية للنطاق الترددي". وعلى وجه التحديد، ذكرت الشركة بعض العناصر الرئيسية التي سيتم تضمينها في السوق، مثل حل مدفوعات الطبقة الثانية يطلق عليه اسم "المدفوعات الصغيرة الاحتمالية" ونظام ميداليون لموفري النطاق الترددي الذي يوفر لشبكة إيثريوم (ETH) مقاومة سيبيل Sybil.

وفي عام ٢٠١٧، كانت الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو قد جمعت في السابق ٤,٧ ملايين دولار في جولة تمويل أولية منفصلة. وكان من بين المستثمرين في تلك الجولة أندريسن هورويتز وميتاستيبل وكومباوند وبوكس غروب وبلوكتشين كابيتال وسيكويا كابيتال.