شريك بلوكتشين كابيتال "سبنسر بوغارت": فيسبوك يمكنه زيادة مستخدمي العملات المشفرة ضعفين أو ثلاثة أضعاف

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 08:52 مساءً - زعم سبنسر بوغارت، شريك بلوكتشين كابيتال، أن محاولات العملة المشفرة لموقع التواصل الاجتماعي العملاق فيسبوك قد تؤدي إلى مضاعفة أو قاعدة مستخدمي العملات المشفرة بمقدار اثنين أو ثلاث مرات. وقد أدلى بوغارت بتصريحاته خلال مقابلة مع بلومبرغ نُشرت يوم ٨ مايو.

وفي المقابلة التي أجراها، أكد بوغارت أنه يعتقد أن فيسبوك كوين - سواء كانت عملة مستقرة أو نوعًا مختلفًا من الأصول المشفرة - ستعمل كنقطة انطلاق، وتعرف الجماهير بفكرة العملات المشفرة. وأوضح أنه بمجرد أن يمتلك الناس فيسبوك كوين:

"سيشبه الأمر اتصالك بالإنترنت؛ حتى يتمكن الناس من الانتشار ويمكنهم البدء في امتلاك البيتكوين، ويمكنهم البدء في امتلاك إيثريوم. ومن المحتمل أن تقوم بعض النسبة المئوية من قاعدة المستخدمين بذلك، ومرة ​​أخرى أعتقد أن هذا سيكون محفزًا دراماتيكيًا." Advertisements

ثم صرح بوغارت أن الشيء الأكثر أهمية هو أن مبادرة فيسبوك "أشعلت النيران في كل مؤسسة مالية ومالية كبرى في الولايات المتحدة". ولهذا السبب، أوضح أن الكثير من المؤسسات التي اقتربت من المجال بحذر سوف تنظر إلى مثال فيسبوك كحافز للبدء في العمل.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، حصل فيسبوك على حقوق العلامة التجارية "ليبرا" لمشروع العملات المشفرة السري الخاص بها.

وفي الأسبوع السابق، اندلعت الأخبار أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يسعى أيضًا إلى استثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار مقابل عملته المستقرة المزعومة.