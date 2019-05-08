معدل الهاش لبيتماين ينخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الثلاثين الماضية

تام شمس - الأربعاء 8 مايو 2019 02:56 صباحاً -

انخفض معدل الهاش لعملاقة تعدين العملات المشفرة الصينية "بيتماين" بشكل ملحوظ خلال الثلاثين يومًا الماضية، وذلك وفقًا لتحديث الكشف عن معدلات الهاش الخاص بالشركة اعتبارًا من ٧ مايو.

ووفقًا للبيانات التي تحلل معدل هاش جميع الأجهزة المملوكة لبيتماين، والتي يتم تحديثها مرة كل ٣٠ يومًا، فإن خوارزمية معدل هاش SHA٢٥٦ - المستخدمة في شبكة تعدين بيتكوين (BTC) - انخفضت من ١٦٩٢,٣٥ كوادريليون هاش في الثانية (PH/s) في مارس إلى ٢٣٧,٢٩ كوادريليون هاش/ثانية اعتبارًا من بداية مايو. ويمثل هذا تباطؤًا ملحوظًا في قدرة تعدين بيتكوين الخاصة بالشركة.

Advertisements

وعند مقارنتها بأرقام بيتماين للعام الماضي، في شهر يوليو عام ٢٠١٨، بلغ معدل هاش SHA٢٥٦ لبيتماين ١٦٩٢,٠٥ كوادريليون هاش/ثانية، مسجلًا ارتفاعًا إلى ٢٣٣٩,٢١ كوادريليون هاش/ثانية بعد ثلاثة أشهر، في أكتوبر.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، ساهمت مجموعتا التعدين اللتان تديرهما بيتماين وأنتبول وBTC.com، بحوالي ٢٣٪ من إجمالي قوة معدل الهاش لمجمع تعدين بيتكوين بأكمله اعتبارًا من يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، قبل ستة أشهر، كانت مجمعات التعدين التابعة للشركة تمثل ٤١٪ من حصة السوق، وهذا يعني أن حصتها قد انخفضت بشكل مطرد.

وفي أواخر شهر مارس، زعمت شركة بيتماين أن إصدار معدات التعدين الجديدة الخاصة بها يمكن أن يتوقف بسبب خفض مكافآت كتلة بيتكوين ٢٠٢٠ إلى النصف، قائلة إن حدث العام المقبل قد يعكس ظها. ففي مايو ٢٠٢٠، سينخفض ​​حجم المكافأة من ١٢,٥ بيتكوين إلى ٦,٢٥ بيتكوين لكل كتلة. وتمشيا مع الأنماط السابقة، يتوقع البعض ارتفاع سعر بيتكوين قبل النصف - حيث سيبدأ على الأرجح في يونيو ٢٠١٩.