وول ستريت جورنال: فيسبوك يسعى لجمع ١ مليار دولار لفيسبوك كوين وسط محادثات مع فيزا وماستر كارد

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 05:47 مساءً - يسعى عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحصول على استثمارات بقيمة مليار دولار لعملتها المشفرة المستقرة المزعومة، وذلك حسبما أفادت وول ستريت جورنال يوم ٣ مايو.

ونقلًا عن أشخاص مطلعين على الخطط، كشفت الصحيفة أن فيسبوك كان يتحدث حاليًا إلى شبكات الدفع الرئيسية فيزا وماستركارد حول الدعم المحتمل، إلى جانب معالج الدفع فيرست داتا كورب.

وقد أثار مشروع العملة المشفرة، الذي يطلق عليه اسم "فيسبوك كوين"، شائعات لمدة عام تقريبًا أن فيسبوك يريد تقديم مدفوعات داخلية للمستخدمين. ومع تدفق المزيد من المعلومات إلى الخارج، يبدو أن هناك العديد من الخيارات قيد الدراسة من قبل المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المدفوعات عبر صفحات المستخدمين الشخصية على فيسبوك.

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وأضافت وول ستريت جورنال إلى أن "فيسبوك يتكلم أيضًا مع شركات وتطبيقات التجارة الإلكترونية حول قبول العملة، وسوف يبحث عن استثمارات مالية أصغر من هؤلاء الشركاء".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الاهتمام بعملة فيسبوك التي تتمحور حول العملة الورقية قد جاء بالفعل من داخل دوائر العملات المشفرة، وتحديدًا من عملاق الاستثمار "تيم دريبر".

ومع ذلك فوفقًا لمصادر وول ستريت جورنال تم تصميم دعم ضخم من العملات الورقية بشكل أكبر عمدًا لإزالة الشكوك المتصورة حول عملة فيسبوك مقابل عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. حيث قالت المصادر إن التقلب يجب تجنبه من أجل تعزيز الامتصاص.