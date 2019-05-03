بيتكوين تكسر مستويات دعم متعددة لتُتداول بأكثر من ٥٨٠٠ دولار مع ارتفاع جميع العملات العشرين الأولى

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 03:51 مساءً - الجمعة، ٣ مايو - ارتفعت أسواق العملات المشفرة اليوم، مع كسر بيتكوين (BTC) لأعلى مستوياتها في ٢٠١٩. كما تشهد جميع العملات العشرين الأعلى حسب القيمة السوقية مكاسب كبيرة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وكذلك على مدار السبعة أيام الماضية حتى وقت كتابة المقالة.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد كسرت بيتكوين عتبات الأسعار المتعددة على مدار اليوم، بعد أن ارتفعت إلى ٥٨٥٤ دولارًا من أدنى مستوى خلال اليوم عند ٥٤٤٨ دولارًا. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول أكبر عملة مشفرة عند ٥٨٠٨ دولارات، بزيادة ٦,٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وبعد الارتفاع الكبير في الأسعار، ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة ١٠٪ تقريبًا على مدار الأيام السبعة الماضية.

كما زادت أيضًا هيمنة بيتكوين، حيث ارتفعت من ٥٤,٥٪ في بداية اليوم إلى ٥٥,٢٪ في وقت كتابة المقالة.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بحوالي ٥٪، ويتم تداولها بسعر ١٧٠ دولارًا تقريبًا في وقت كتابة المقالة بعد أن شهدت نموًا بنسبة ٨,٣٪ على مدار الأيام السبعة الماضية.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وارتفعت ريبل، وهي ثاني أعلى عملة بديلة، بنسبة ٢,٤٪، ليتم تداولها عند ٠,٣١٢ دولار في وقت كتابة المقالة. وخلال الأيام السبعة الماضية، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة ٥,٧٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى ١٨٧ مليار دولار اليوم لتصل إلى ١٨٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. تم تجاوز حجم التداول اليومي مرة أخرى مستوى ٥٠ مليار دولار ليشكل أكثر من ٥٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أكبر ٢٠ عملة مشفرة بحسب القيمة السوقية، تشهد كوزموس (ATOM) أكبر المكاسب على مدار اليوم، حيث ارتفعت بأكثر من ١٠٪. وفي المرتبة ١٥ على كوين ماركت كاب، يتم تداول العملة البديلة الآن بنسبة ٤,٨ ٪، في حين تبلغ القيمة السوقية للعملة ٩٥٠ مليار دولار.