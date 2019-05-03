شركة تك ماهيندرا الهندية للتكنولوجيا تعتزم مكافحة المكالمات الهاتفية المزعجة باستخدام بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 01:48 صباحاً -

ستقوم شركة التكنولوجيا الهندية "تك ماهيندرا" بتطبيق حل لمكافحة المكالمات غير المرغوب فيها بدعمٍ من بلوكتشين، وذلك حسبما أفادت صحيفة بيزنس توداي اليومية يوم ٢ مايو.

وسيسمح هذا الحل لشركات الهاتف بالامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI) لحماية مشتركي الهواتف المحمولة من الاتصالات التجارية غير المرغوب فيها (UCC)، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأسبوع الأخير من شهر مايو.

وقد أوضح راجيش دودو، قائد الممارسة العالمية لبلوكتشين في تك ماهيندرا، إن لوائح هيئة تنظيم الاتصالات في الهند ستؤثر على ٨٠٠ مليون مشترك.

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ويستخدم الحل تقنية بلوكتشين لحفظ ومشاركة إعدادات الاتصال الواردة للمستخدم، أي من وافقوا على تلقي الاتصالات منهم. وتقول شركة تك ماهيندرا إنها قدمت دليلًا على هذا الحل، بالتعاون مع مايكروسوفت، إلى هيئة تنظيم الاتصالات في الهند في عام ٢٠١٨.

وفيما يتعلق بموضوع حلول بلوكتشين، أثنى دودو على بلوكتشين لقدرتها على المساعدة في إصلاح ما يعتبره عجزًا في الثقة في خدمات الحكومة للمواطنين والمعاملات التجارية:

"بلوكتشين، مع ميزاتها الرئيسية مثل خوارزميات التجزئة الآمنة، وصنع القرار القائم على الإجماع، والمعاملات غير القابلة للتغيير، ودفاتر السجلات الموزعة، هي بمثابة دواء لعلاج عجز الثقة المتزايد ليس فقط في خدمات الحكومة للمواطنين ولكن أيضًا في عالم الأعمال ككل."

وحسبما ذُكر سابقًا، تعمل تك ماهيندرا الآن مع شركة سامسونغ العملاقة للتكنولوجيا لتنفيذ حلول مع منصة بلوكتشين نيكسليدجر التابعة للأخيرة. ويسمح هذا الترتيب لشركة سامسونغ بتوسيع فرصها في مجال بلوكتشين الدولي وأن تقوم تك ماهيندرا بتطوير عملياتها المتعلقة ببلوكتشين في الهند.