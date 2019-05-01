خمسة بنوك كندية تستخدم نظام بلوكتشين من سكيور كي لتحديد هوية المستخدمين

تام شمس - الأربعاء 1 مايو 2019 03:54 مساءً - ستستخدم خمسة بنوك كندية نظام بلوكتشين لتعريف هوية المستخدمين تم تطويره بواسطة شركة التكنولوجيا الناشئة سكيور كي تكنولوجيز، وذلك وفقًا لما أفادت له بلومبرغ في الأول من مايو.

ووفقًا للتقرير، أصبح نظام الهوية الرقمية Verified.Me متاحًا الآن لعملاء رويال بنك أوف كندا وتورونتو دومينيون وبنك نوفا سكوتيا وبنك إمبريال الكندي التجاري ومجموعة ديسجاردان. وستتاح الخدمة قريبًا لمستخدمي الخدمات التي يقدمها بنك مونتريال والبنك الوطني الكندي أيضًا، في حين أن صنن لايف فاينانشيال ستكون أول شركة تأمين في أمريكا الشمالية تستخدم هذا النظام.

وتنقل بلومبرغ عن جريج وولفوند المدير التنفيذي لشركة سكيور كي قوله إنه يتوقع أن يستخدم المستهلكون الخدمة لإثبات هويتهم للوصول إلى الحسابات المصرفية المفتوحة، وكذلك الخدمات الحكومية، بحلول نهاية عام ٢٠١٩. كما صرّح:

"سيتمكنون من مشاركة بياناتهم بطريقة آمنة وموثوق بها، وهو ما لم يتمكنوا من فعله من قبل".

ويُقال إن اعتماد نظام التعريف الجديد هذا هو جزء من التحول نحو البنوك المفتوحة - مما يتيح للمستهلكين مشاركة بياناتهم المالية مع شركات أخرى - تطالب بها جمعية المصرفيين الكندية.