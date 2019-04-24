مستشفى كورية جنوبية تخطط لإنشاء منصة بلوكتشين لإدارة البيانات الطبية

تام شمس - الأربعاء 24 أبريل 2019 09:55 صباحاً -

دخلت شركة سوق البيانات الطبية المدعوم من بلوكتشين لونغينيسس وشركة التكنولوجيا المالية إنسيليكو ميديسن في اتفاقية مع مستشفى "مركز جيل الطبي" في كوريا الجنوبية لإنشاء حلٍ لإدارة البيانات الصحية يستند إلى بلوكتشين. وقد تم الإعلان عن هذا التطور في بيان صحفي نُشر يوم ٢٣ أبريل.

وكجزء من التعاون، تعتزم الأطراف تطوير منصة تعمل ببلوكتشين تعتمد على إطار عمل بلوكتشين إكزونم من بيتفيوري لزيادة كفاءة جمع البيانات، وتعزيز عمليات البحث الطبي وضمان إدارة شفافة لموافقة المريض.

وبحسب ما ورد ستوفر لونغينيسس نظامًا بيئيًا آمنًا لمركز جيل الطبي لتحميل وتخزين وإدارة بيانات المرضى الخاصة، مما يسمح للمرضى بالتحكم في بياناتهم والوصول إليها أيضًا. وتهدف المنصة أيضًا إلى معالجة الامتثال لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ولوائح تنظيم حماية البيانات العامة (GDPR) نظرًا لأن المستشفى يوفر أيضًا خدمات للأجانب.

وفي وقتٍ سابق من شهر أبريل، أطلقت كل من بيتفيوري ولونغينيسس إنتاجًا لنظام إدارة الموافقة على أساس بلوكتشين لقطاع الرعاية الصحية الذي يتناول الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة.