أفضل وأسرع طريقة لبيع وشراء العملات الرقمية في العالم العربي

يواجه مستثمري العملات الرقمية صعوبات عدة لبيع وشراء العملات الرقمية لاسيما في الوطن العربي لإفتقار المنطقة لوسائل سهلة وآمنة للشراء والبيع تتمثل هذه الصعوبات في ثلاث أمور:

1- صعوبة الوصول لمصادر البيع والشراء بسبب سياسات البنوك في منع التحويل البنكي أو الشراء بالبطاقات الإئتمانية من المواقع الأجنبية.

2- إرتفاع نسبة الفائدة بشكل كبير في المواقع القليلة المسموح لك لبيع وشراء العملات الرقمية من خلالها سواء إن كنت بائع فستضطر لبيع العملات الرقمية بأقل من سعر السوق وإن كنت مشتري ستضطر إلى شراء العملات الرقمية بسعر أعلى من سعر السوق قد تتجاوز 10% في بعض الحالات.

3- سياسة تحديد حد أدنى وأعلى لبيع وشراء العملات الرقمية مما يقيد يد المستثمر.

الحل؟

نحن في الخليج 365 من منطلق مسؤوليتنا في إثراء المحتوى العربي وتعزيز ثقافة العمليات الرقمية أوجدنا حل مناسب وسهل وأمن للمستثمرين العرب عبر مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية عبر التيليجرام.

ماهي مميزات الشراء أو البيع في مجموعة الخليج 365 ؟

1- توفير بيئة مناسبة للبائع والمشتري بحيث لايوجد أي حد ادنى أو اعلى لبيع وشراء العملات الرقمية فإن هدفنا مساعدة المستثمرين العرب لذالك نسمح بأي حجم للعمليات على سبيل المثال إن كانت 100 الف دولار رقمي أو حتى 10 دولار رقمي!

2- لايوجد سعر ثابت فالسوق يحكمه العرض والطلب لذلك قد يقوم البائع بعرض كمياته بالسعر المناسب له ولا حاجة للإعتماد على منصات تقوم بشراء العملات الرقمية بأسعار أقل من السوق وتبيع العملات الرقمية بأسعار أعلى من السوق.

4- دعم فني متواصل على مدار الساعة في مجموعة التيليجرام.

5- وسيلة أمنه بنسبة 100% لوجود خدمة الضامن بين الأعضاء يتمثل في حساب إدارة المجموعة الرقمية هنا.

ماهي طريقة تقديم العرض سواء بيع أو شراء ؟

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عند الإنضمام لمجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية عليك بقراءة الموضوع المثبت في المجموعة وإتباع هذه الطريقة في البيع أو الشراء:

أولا: حدد نوع العملية سواء بيع او شراء واذكر الآتي برسالة وحدة:

1-اسم العملة :

2-الكمية :

3-سعر الصرف:

4-طريقة الدفع: .

5– الوسيط : @arabbtcK

ما هي آلية البيع وشراء العملات الرقمية في مجموعة الخليج 365؟

بعد الاتفاق مع الطرف الآخر والتواصل مع حساب الضامن الرسمي يتم تحويل العملات من البائع للضامن.

بعد وصول العملات للضامن يتم تنبيه المشتري حول وجود العملات الرقمية وذلك لتحويل الأموال لحساب البائع مباشرة.

في حال وصلت الأموال يتم إرسال العملات إلى محفظة المشتري الخاصة أو عبر منصات التداول المختلفة.

روابط مهمة

مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية

حساب الضامن الرسمي

أمور أساسية لتفادي عمليات الإحتيال في مجموعات لبيع وشراء العملات الرقمية عبر التيليجرام