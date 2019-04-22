تعدين البيتكوين أصبح مربحا مرة أخرى – هل هذا يثبت أننا في سوق صاعد؟

وفقًا Alex Krüger ، الخبير الإقتصادي ومحلل للأسواق العالمية ، فإن التكلفة الباهظة لعمليات تعدين البيتكوين الفعالة تبلغ حاليًا حوالي 3550.

يبلغ سعر البيتكوين 5،265 دولارًا في كثير من الأسواق ، وهو ما يمثل بالنسبة إلى المعدنين ربحًا كبيرًا لكل كتلة تم تعدينها نظرًا لسعر التعادل عند 3550 دولار و الإرتفاع المحتمل لعملة البيتكوين.

وفقا لـ Krüger فإنه يتم إستخدام الكهرباء عند معدل 0.055 دولار لكل كيلوواط في الساعة ، اعتمادًا على المنطقة التي يعتمد عليها المعدنين ، و قد يختلف المعدل من منطقة لأخرى .

على سبيل المثال ، قال Krüger إن CoinGeek أبلغت عن معدل للكهرباء بقيمة 0.073 دولار لكل كيلو وات في الساعة وذلك لإثبات العمل (PoW) هو نظام يستخدم وظائف يصعب حسابها ولكن يسهل التحقق منها للحد من استغلال تعدين العملة الرقمية مثل البيتكوين في ديسمبر الماضي ، مما سيزيد من تكلفة التعادل لإستخراج عملة البيتكوين.

تتفاوض CoinGeek على بيع المعدنين لديها (62 ألف وحدة بقيمة 960 ألف طن / ثانية) وغيرها من الأصول مقابل 45.5 مليون دولار ، وقال المحلل في كانون الأول (ديسمبر) إن التكلفة التشغيلية للمتوسطين تبلغ 0.073 دولار / كيلووات في الساعة ، مما ينتج عنه 3580 دولارًا من التعادل التشغيلي (بافتراض استخدامها لتعدين BTC وليس BSV) .

خلال النصف الثاني من عام 2018 ، خاصة في الأشهر القليلة الماضية من العام ، انخفضت تكلفة تعدين عملة البيتكوين إلى ما دون السعر الفعلي لشركة BTC ، مما دفع المعدنين إلى تسجيل خسائر فادحة في عملياتهم.

كان على العديد من المعدنين مواصلة العمل في جميع أنحاء السوق الهابطة لأن معظم عمليات التعدين تقوم على أساس صفقات طاقة طويلة الأجل مع مزودي الكهرباء ، والحصول على معدات ASIC باهظة الثمن ، بالإضافة إلى عقود إيجار طويلة لتشغيل مراكز البيتكوين الكبيرة.

كان تعدين البيتكوين غير مربح إلى حد كبير في النصف الثاني من عام 2018 بسبب انخفاض سعر البيتكوين.

كما قال Antonopoulos ، خبير العملات الرقمية والأمن المشهور على نطاق واسع ، عن نظرية ” دوامة الموت ” التي تجادل بأن البيتكوين يمكن أن يكون له وجود إذا ترك جميع المعدنين البروتوكول ، فمن الصعب عليهم التخلي عن جميع عملياتهم بعد إلتزامهم الأولي به.

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قال Antonopoulos :

“جزء من السبب الذي من غير المرجح أن يحدث هو أن المعدنين لديهم منظور طويل الأجل أكثر من ذلك بكثير ، وهذا يعني أن لديهم استثمارات حالية في المعدات وعادة ما يشترون الكهرباء على خطط طويلة الأجل ، ولا يدفعونها بحلول الأسبوع، وبالتالي ، إذا اضطروا إلى ثلاثة أشهر أخرى وكان لديهم المعدات في مكانها ، فلن يقوموا بإيقافها. “

على هذا النحو ، واصل العديد من المعدنين تأمين وحماية شبكة Bitcoin بلوكتشين من خلال التعدين عبر السوق الهابط لمدة 16 شهرًا.

الآن وقد أصبح تعدين البيتكوين مربحًا مرة أخرى ، على افتراض أن سعر البيتكوين لن ينخفض عن علامة 4000 دولار على المدى القريب ، يمكن أن يدخل المزيد من المعدنين لإستخراج العملة الرقمية المهيمنة قبل تخفيض كتلة المكافأة إلى النصف المقرر في مايو 2020 .

عندما تنخفض المكافأة بمقدار النصف فإن معدل إنتاج عملات رقمية جديدة من قبل المعدنين سينخفض، مما يأدى إلى أرباح أقل .

ولكن نظرًا لأن سعر البيتكوين يرتفع عادةً عند تراكم مكافأة كتلة البيتكوين التي توزعها الشبكة على المعدنين لكل كتلة تم حلها بنجاح ، بمقدار النصف لأنه يقلل من العرض المحتمل للبيتكوين في المنصات والأسواق الأخرى ، فإن المعدنين ينتهي بهم المطاف في وضع جيد.

من الصعب أن نقول بشكل قاطع أن ربحية تعدين البيتكوين يمكن أن تشير بشكل فعال إلى نهاية تصحيح سوق العملة الرقمية ، ولكن بالنظر إلى أن التعدين قطاع رئيسي لاستمرار العملات الرقمية ، فإن وجود نظام تعدين صحي من شأنه أن يعزز الشعور حول كل من عملة البيتكوين وبقية سوق العملة الرقمية الأخرى .

الأهم من ذلك ، أن عملة البيتكوين قد أظهرت تاريخيا حركة صعودية قبل عام من المكافأة بمقدار النصف ، وهي جزء من البيانات التي قد ينظر إليها المنجمون في المستقبل المنظور.