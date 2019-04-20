حسب احد المحلّلين قد يكون طريق عودة البيتكوين إلى سعر 20 ألف دولار صعبا و وعرا

يواصل John McAfee دعم إرتفاع سعر البيتكوين و توقع انه سيصل إلى مليون دولار في نهاية العقد الحالي و هو لا يخاف حتى من المراهنة على رجولته في ما قاله و مع ذلك لا يتوقف الدببة الرقميّون عن إفساد الحفلة (الدببة هم المحلّلون الذين يتوقعون هبوط السوق) و أحد أشهرهم هو محلل UBS كيفن دينين.

حسب محلل UBS فإن سعر البيتكوين يواجه طريقًا طويلًا للانتعاش

و وفقا لفوربس كتب دينين مؤخرا:

“لقد فوجئنا بالوقت الذي استغرقته فقاعات الأصول الأخرى (الفقاعة هي إرتفاع كبير و متواصل في السوق) لإستعادة مستويات الذروة (ما يصل إلى 22 عامًا بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي) و مدى صعوبة المسار من القاع إلى الإنتعاش”.

و مضى دينين مضيفًا أن :

” الثيران الرقمين ( الثيران هم المحلّلون الذين يتوقعون صعود السوق) يجب أن يأخذوا بعين الإعتبار ما يحدث بعد الفقاعة إذ ليست كل فقاعة تنفجر تسترد أعلى المستويات القديمة.”

يعتقد المحلل أنه تمامًا مثل فئات الأصول الأخرى يواجه سعر BTC طريقًا بطيئًا ومؤلمًا للانتعاش و شبّه حركة “فقاعة” سعر البيتكوين بانهيار داو جونز عام 1929 مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الأمر قد يستغرق أكثر من عقدين بقليل حتى تصل العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها وهو 20000 دولار.

هذا تنبؤ جريء خاصّة بالنظر إلى أن سعر BTC قد ارتفع هذا العام ويجلس الآن عند ما يقرب من 5300 $.

ذكّر جون مكافي مؤيديه مؤخرًا بأن البيتكوين ليس نوعا من الأسهم.

و هذا هو السبب في أنه من غير المجدي تقييم العملة الرقمية بنفس طريقة تقييم الأسهم.

البيتكوين ليس نوعا من الأسهم بل في الواقع البيتكوين عملة رقمية مستقلة عن أي مؤسسة مركزية و تم تصميمها لإجراء مدفوعات نظير إلى نظير.

لذا فإن آليات أسعار البيتكوين مختلفة تمامًا عن آلية الأسهم و هذا هو السبب في أن عودة دينين إلى إنهيار داو جونز ليست مقارنة متكافئة.

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قد تستمر أسعار البيتكوين في الإرتفاع لأن كلا من التقنيات والأساسيات سليمة.

ترجمة التغريدة :

” بالله عليكم !!! لقد حان الوقت لنفض الغبار عن بعض قدراتكم الحسابية و النظر في بعض الأرقام اللّع…!!! إنه من المستحيل حسابيا أن يكون سعر البيتكوين أقل من 1 مليون دولار مع نهاية سنة 2020 فهو ليس نوعا من الأسهم!!! فلا يمكنكم تطبيق حسابات و قواعد الأسهم و توقع إجابة صحيحة! “

يشير تباعد التقارب المتحرك لمتوسط البيتكوين لمدة أسبوعين (MACD) إلى وجود إتجاه إيجابي للعملات الرقمية لأول مرة منذ مايو 2015 و كما هو واضح لم يختبر سعر البيتكوين أدنى مستوياته لمدة 123 يومًا وقد يستعد لاستمراره في الصعود.

على الجانب الأساسي يمكن أن يؤدي إرتفاع الطلب إلى زيادة المكاسب و بطبيعة الحال يبدو توقع McAfee بمبلغ مليون دولار BTC بحلول عام 2020 مبالغا فيه و لكن ربما قد يكون صحيحا على المدى الطويل.

ويرى Wences Casares المدير في PayPal أن نجاح البيتكوين كعملة لا مركزية سيكون مفتاح نموها و يمكن أن يؤدي عدم وجود أنظمة مالية متطورة في بعض الاقتصادات إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يحملون البيتكوين.

تعدّ البيتكين عملة قوية في الدول الإفريقية حيث أصبحت وسيلة مفضلة لإرسال واستلام المدفوعات إلى الخارج بدلاً من الدولار الأمريكي.

و يفقد النقاد أحيانًا النقطة التي مفادها أن عملة البيتكوين ليست من الأسهم بل هي عملة رقمية تهدف إلى تمكين المدفوعات من نظير إلى نظير بشكل مستقل عن أي سلطة مركزية.

لهذا السبب يجب على المحللين ألا يقدّروها أبدًا بإستخدام آليات تقييم الأسهم وإلا فقد يضطرون إلى بلع كلماتهم وسيبدوون كالحمقى على المدى الطويل.

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المصدر : www.ccn.com

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