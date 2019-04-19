أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا تعلن عن الإغلاق نهائياً

منصة “Coinnest” تغلق خدماتها نهائيًا في كوريا الجنوبية.

على الرغم من وجود دلائل تشير إلى تحسن السوق خلال فترة الهبوط الأخيرة، لم تتمكن العديد من منصات تداول العملات الرقمية من البقاء على قيد الحياة خلال هذا الوقت.

لسوء الحظ، واحدة من المنصات التي استسلمت للآثار الضارة في حالة السوق الهابط هي منصة “Coinnest” وهي منصة لتداول العملات الرقمية والمشفرة في كوريا الجنوبية. وفقًا لإعلان منبثق على الموقع الرسمي، فقد اضطرت الشركة إلى إنهاء خدماتها، اعتبارًا من 16 أبريل.

ترجمة التدوينة، يوضح الإعلان أن منصة “Coinnest” اضطرت في نهاية المطاف إلى إغلاق عملها نتيجة للتغييرات التي تحدث في عالم الكريبتو وصناعة البلوكشين.

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بدأت عملية الانسحاب الكامل من السوق في 16 أبريل، بدءًا من خدمات التسجيل للأعضاء. من المفترض أن تكتمل عملية إيقاف تشغيل المنصة بالكامل في 30 يونيو، وتتوقع الشركة أن يتم سحب جميع الأموال في ذلك الوقت.

لتخفيف عبء هذه العملية بالنسبة للمستخدمين، قررت “Coinnest” خفض رسوم السحب وحدود مبالغ السحب.

اتُهم اثنان من المديرين التنفيذيين في منصة “Coinnest” بقبول الرشاوى في أبريل من العام الماضي، حيث تم الحصول على الرشاوى لإدراج عدد من العملات الرقمية في المنصة. أيضًا، في يناير من هذا العام، خسرت المنصة 5 ملايين دولار عندما ارسلتها عن طريق الخطأ للأعضاء.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ موقع “CoinMarketCap” أن المنصة لم يشهد سوى 24،558 دولارًا في التداول، مع تداول العملات الرئيسية مثل ترون (TRX) و كاردانو (ADA) و البيتكوين BTC. كل هذه العملات لديها أزواج تداول مع الوون الكوري.