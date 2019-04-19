عملة بينانس BNB تحقق أعلى سعر لها منذ 52 أسبوعا

عملة BNB تتصدر بشكل معقول اهتمامات المستثمرين الذين يبحثون عن زخم صعودي حيث أنشأ التوكن الخاص بمنصة Binance أعلى مستوى جديد له في غضون 52 أسبوعًا بزيادة تساوي 81.49 في المائة عن أدنى سعر له في نفس الفترة وهو 4.19 دولار و دفعت هذه الخطوة BNB إلى الإقتراب من إعادة إختبار سعره الأكثر إرتفاعا على الإطلاق وهو 24.91 دولار و الذي وصل إليه خلال جلسة تداول 12 يناير في عام 2018 و لكن هل هناك المزيد من المكاسب في متجر هذه الأصول الرقمية ؟ دعنا نلقي نظرة سريعة على توقعات السوق على المدى القريب لفهم أين قد يتجه بعد ذلك.

أعلنت بينانس يوم الخميس أنها ستطلق Binance Chain و هي شبكة البلوكتشين العامة التي ستدعم توكونات BNB و في 23 أبريل ستقوم المنصة قريباً بدمج منصة التبادل اللامركزية في Binance Chain و في الوقت نفسه ستسمح للمشاريع بإصدار توكونات جديدة على سلسلة البلوكتشين خاصتها مما يمكّنها بشكل فعّال من إدارة جولات عرض العملات الرقمية الأولية من خلال جمع الأموال في BNB.

سوف تكسب بينانس رسوما رمزية من كل العمليات التجارية في منصة التبادل اللامركزية و ستقوم الشركة أيضًا بفرض رسوم الإدراج على المشاريع التي تصدر التوكونات الخاصة بها على Binance Chain و وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة Changpeng Zhao قد تصل رسوم الإدراج إلى 100 ألف دولار بناءً على حجم المشروع و لن تحتفظ منصة التبادل اللامركزية بتوكونات العملاء و من المرجح أن تجذب الخدمة التجار الذين يتطلعون إلى الإحتفاظ بملكية مفاتيحهم الخاصة و أكدت شركة بينانس أنها ستستخدم عددًا محدودًا من العقد لتشغيل Binance Chain وهذا يعني أن شبكة البلوكتشين الخاصة ستكون أقل لامركزية من شبكة Ethereum لكنها على الجانب الإيجابي ستكون قادرة على معالجة “بضعة آلاف” كل ثانية لضمان حسن سير منصة التبادل اللامركزية عليها.

تحمل Binance Chain وعودا بجذب المزيد من التبني لعملة BNB بعد إطلاقها و من ناحية أخرى تقوم Binance بإعادة شراء التوكونات للتقليل من عرض عملة BNB كل ثلاثة أشهر لذلك تقدم التوقعات الإقتصادية سيناريو صعوديًا للمستثمرين في توكن BNB على المدى الطويل و الذي يبدو مدعومًا بشكل أكبر بأداء Binance المثير للإعجاب في السوق.

من الناحية الفنية فإن الإغلاق فوق أعلى مستوى على الإطلاق مصحوبًا بحجم تداول كبير يمكن أن يجعل سعر BNB يشهد إرتفاعا في إتجاه صعودي دون أي عراقيل.

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المصدر : www.ccn.com

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