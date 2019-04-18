خطأ فادح يتسبب بهبوط سعر عملة WAVES بأكثر من 99.9% في منصة بينانس

شهدت عملة “WAVES” المشهورة تحطم مفاجئ أدى إلى انخفاض سعرها بشكل يبعث على السخرية. بمعنى آخر، إذا كان طلبك عند أدنى مستوى وصلت له العملة يوم الأمس فإنك ستحصل على ربح يقارب 5200٪ في ثواني.

تعد عملة “WAVES” حاليًا من بين أكبر 29 عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية. ويتم تداولها عند مستوى 2.65 دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة للغاية في الأشهر الثلاثة الماضية.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن العملة المشفرة مرت بحادثة غريبة يوم الأمس. حيث تم تنفيذ أمر بيع، على الأرجح “بسعر السوق” بدون تحديد سعر، ولعدد 506,000 من عملة Waves، مما أدى إلى انخفاض سعرها إلى 0.0000001 BTC (بعدما كان 0.00052 دولار)، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. أدت عملية البيع إلى تنفيذ دفتر الأوامر بالكامل لزوج تداول العملة في مواجهة البيتكوين (WAVES / BTC) في منصة بينانس (Binance).

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تعافى السعر على الفور، وعادت عملة “WAVES” ليتم تداولها مقابل 0.0052 بيتكوين (BTC) على منصة بينانس (Binance) في وقت كتابة هذا التقرير.

ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان أي شخص قد وضع طلباته في أي مكان في هذا الطيف، لكان قد حقق أرباحا هائلة. أولئك الذين لديهم أوامر شراء في أدنى نقطة كان بإمكانهم تحقيق ما يصل إلى 5200 في المائة من استثماراتهم، حيث أن السعر قد تعافى منذ ذلك الحين.

يلاحظ حدوث انهيار مفاجئ عندما يكون هناك انخفاض سريع للغاية في سعر العملات الرقمية المتداولة ، في هذه الحالة – عملة WAVES، مما يخلق ذيلاً كبيرًا في شمعة الرسم البياني. يمكن أن تكون الأسباب كثيرة، بما في ذلك انخفاض السيولة أو حتى حوت العملة يرتكب خطأ في وضع أمر البيع الخاص به، وفي هذه الحالة يمكن أن يؤدي الخطأ في وضع “0” إلى دفع قيمة أمر 10 في المئة من الأمر المقصود.

المؤكد أننا رأينا هذا من قبل. سبق أن أعلنا عن تحذيراً مشابهاً قد حدث مع الايثيريوم (Ethereum) مما دفع سعره إلى أقل من 13.55 دولارًا، في حين كان تداوله أعلى بقليل من 100 دولار. لقد حدث ذلك في منصة Coinbase Pro.