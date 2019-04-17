الآن بإمكانك استخدام البيتكوين في أحد أكبر وكالات السفر والسياحة في العالم

أعلنت شركة “Corporate Traveller” أكبر شركة لخدمات السفر والسياحة في المملكة المتحدة البريطانية، تعاونها مع “BitPay” كمزود لخدمة الدفع عبر العملات الرقمية للسماح للمستخدمين بالقيام بحجوزاتهم بالعملة الرقمية، حسبما أعلنت الشركة في بيان صحفي.

“لقد وجدنا طلبًا متزايدًا من عملائنا على خيار السداد عبر البيتكوين لحجوزات سفر رجال الأعمال التي قام بها مستشارو السفر لدينا” طبقًا لما قاله “آندي هيغلي” المدير العام للشركة في المملكة المتحدة. واضاف: “لقد اخترنا خدمة BitPay لإدارة معالجة المدفوعات لدينا لأنها تجعل الأمر سهلاً والتعامل مع كامل عملية الحصول على عملة البيتكوين من العميل وإيداع الأموال في حسابنا. تنمو صناعة البلوكشين والكريبتو بشكل كبير ونحن متحمسون لأن نكون قادرين على تزويد عملائنا بالقدرة على السداد عبر البيتكوين، مع ضمان اموالنا من BitPay وحصولنا عليها بالجنيه الإسترليني. “

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سيتم تسوية معاملات “BitPay” في حساب “Corporate Traveller” بالجنيه الإسترليني خلال يومي عمل. وفي الوقت نفسه، سيُطلب من العميل دفع المبلغ المحدد عبر البيتكوين أو بيتكوين كاش، ويمكنه القيام بذلك فورًا اعتبارًا من اليوم. تفرض “BitPay” رسومًا بنسبة 1 في المائة للموافقة على المعاملة.

في العام الماضي، عالجت BitPay ما يتخطى مليار دولار في عمليات بين المتاجر والعملاء.