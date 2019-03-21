كيف تبدأ الربح من تداول العملات الرقمية ؟

لا أحد ينكر أن سوق العملات الرقيمة يوفر الكثير من الفرص الذهبية للمتداولين ، حيث أصبح الآلاف من المتداولين أغنياء من خلال إستغلال تلك الفرص المذهلة من إنطلاقات الأسعار المفاجئة لبعض العملات إلى السماء في ظرف ساعات في بعض الأحيان.

وفي نفس الوقت ، قد تبدو هذه الرحلة مليئة بالمخاطر والأسرار ، ويجب قبل خوضها ، التعرف على كيفية ركوب الأمواج بأمان دون الوقوع في البحر. وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل…

في هذا المقال ستجد كل المعلومات التي تلزمك للبدء في سوق العملات الرقمية ، وكيف يمكنك المشاركة في صفقات المضاربة ، وكيف تقوم بإختيار صفقاتك و دراستها ثم ستتعلم أفضل الطرق لإدارة الصفقات ، وإدارة حسابك وأموالك ، ومن ثم البدء بجني الثمار وتحصيل الأرباح من تداول العملات الرقمية ، والمضي قُدماً في مشوار المليون دولار.

يلزمك أولا حساب على منصة التداول بايننس يلزمك شراء البيتكوين وإيداعه في منصة بايننس لإستخدامه في التداول تعلم إستخدام المنصة و الإشتراك بالصفقات وإستخدام الأدوات المساعدة

فتح حساب على Binance و كيفية الإيداع في المنصة كيف أشتري البيتكوين (أفضل الطرق) شرح إستخدام منصة بايننس أسرار المضاربة وأفضل الوسائل والطرق المساعدة في ادارة الصفقات إغلاق الصفقات (أهم النصائح والإرشادات)

في البداية يلزمك حساب في منصة بايننس وهي المنصة المفضل لدى الجميع من حيث السيولة و الأمان و سهولة الإستخدام ، كما أن بها أفضل مميزات موجودة في السوق ثم يلزم شحن حسابك بالمنصة بالبيتكوين أو أي عملة رقمية متوفرة لإسخدامها كرصيد في المضاربة.

لذلك أول الخطوات التي نحتاجها هي إنشاء حساب على منصة بايننس ، نبدأ الآن مع طريقة التسجيل في المنصة:

أولا قم بالدخول إلى صفحة التسجيل من هنا Binance

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة كما هو موضح ، تابع الشرح في الصور

قم بوضع بريدك الإلكتروني الخاص واحرص على أن يكون إيميلك المستخدم في المنصة آمنا للغاية وينصح بعدم إستخدامه لاغراض أخرى غير هذا الغرض لضمان الأمان . فلا تقم بإستخدامه في جوجل بلاي بالاندرويد وجوجل درايف للمزيد من الأمان. وقم بوضع كلمة مرور قوية من أحرف كبيرة وصغيرة ورموز واحتفظ بها على ورقة حتى لا تنساها مستقبلا.

تمت عملية التسجيل والآن قم بتسجيل الدخول حسابك.

ملاحظة خاصة للإخوة من الدول العربية التالية : سوريا ، لبنان ، السودان ، اليمن ، ليبيا. قم بقراءة هذا المقال بعناية عند التسجيل في منصة Binance.

بعد تسجيلك قم بتفعيل خيار المصادقة الثنائية ويفضل استخدامك لبرنامج Authy وليس Google Authinticator وذلك بسبب أن الأول تستطيع استرجاعه في حال فقدته على عكس الثاني.

تفعيل المصادقة الثنائية 2FA

والآن ننتقل إلى عملية إيداع البيتكوين

قم بحفظ عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بحسابك في المنصة كما هو موضح في صورة من أجل إستعماله في شراء البيتكوين في الخطوة التالية. حيث بعد أن قمنا بعمل حساب في بايننس وتجهيزه ننتقل الآن لتوضيح إحدى طرق شراء البيتكوين الأكثر رواجاً.

توجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها شراء البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى بعدة وسائل متاحة ، ولحسن الحظ فقد أتاحت منصة Binance إمكانية شراء البيتكوين والعملات الرقمية عبر البطاقات البنكية بعد أن أعلنت شراكتها الجديدة مع شركة Simplex المختصة في معالجة التحويلات المالية.

شراء البيتكوين عن طريق البطاقات الإئتمانية من منصة بايننس

يمكنك إستخدام هذه الخاصية الجديدة في المنصة وشراء البيتكوين عبر الدخول إلى الرابط التالي: w.binance.com/en/creditcard

عند الدخول إلى الرابط سوف تظهر لك الصفحة كما في الصورة أعلاه ، قم بإختيار العملة الرقمية والقيمة المراد شراءها ، ثم تابع عملية الشراء بالضغط على (Buy now) ، بعد ذلك سيتم توجيهك إلى موقع Simplex لإدخال بيانات البطاقة البنكية ومعالجة عملية الدفع وبعد ذلك ستتحصل على العملة الرقمية التي إشتريت في حسابك بالمنصة.

فوائد إستخدام بطاقات الخصم أو الإئتمان على منصة Binance:

السرعة: متوسط 10-30 دقيقة لتصل العملات الرقميّة إلى محفظتك الرسوم منخفضة: فقط 3.5٪ لكل معاملة أو 10 دولار ، أيهما أعلى وسيلة سهلة: تقبل بطاقات الفيزا و ماستر كارد

ملاحظة: تخضع عملية معالجة Simplex لسياسات البنك المحلي. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة حول Simplex هنا ، وقائمة من المناطق المقيدة من إستخدام هذه الخدمة هنا.

الطريقة الثانية لشراء بيتكوين من خلال عبر البطاقة البنكية :

الطريقة الثالثة لشراء البيتكوين بالماستر كارد

الطريقة الرابعة لشراء وبيع البيتكوين من خلال حوالات بنكية او مقابلات شخصية :

شاهد الفيديو التالي لشرح تفصيلي مبسط لكيفية إستخدام المنصة على الجوال والإشتراك بصفقات التحدي

لتعلم المضاربة بفاعلية واستخدام أهم الإستراتيجيات الناجحة والتعرف على الأدوات المهمة للمضاربين ، شاهد الفيديو التالي :

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إذا أتممت كل ماسبق ، أنت الآن جاهز للتداول. وإن أحببت التوسع أكثر في التحليل شاهد هذا الفيديو ( فوليوم بروفايل ) :

أفضل الوسائل والطرق المساعدة في إدارة الصفقات

تعرّف على أفضل الوسائل و الأدوات للتحليل والمضاربة وإدارة الصفقات. منصة Millions وهي منصة للتحليل و المضاربة في وقت واحد ، فلا داعي بعد اليوم للتحليل بإستخدام tradingview و من ثم التداول من خلال منصتك و ذلك عن طريق فتح برنامج المنصة وإستعراض أدوات التحليل و المؤشرات الحصرية المختلفة و من ثم ربط حسابك في منصات Binance أو Hitbtc أو Poloniex بحسابك في منصة Millions (منصة من الجيل الخامس Millions.Exchange) عن طريق كود مفتاح الـ API KEY .

ماذا يعني منصة تحليل و مضاربة من الجيل الخامس ؟

كمضارب في سوق العملات الرقمية فأنت تحتاج لتحديد نقاط الدخول و الخروج السريع من الصفقات ، ما يتطلب فهم تاريخ العملة و مناطق البيع و الشراء القوية إلى جانب تموقع الحيتان على أسعار العملة، و هذا ما لا توفره طرق التحليل الفني العادية و القديمة للشمعات كما يستخدم أغلب المبتدئين الأدوات المتوفرة على منصة Tradingview للتحليل.

قديما كنا نستخدم التحليل الفني، و قراءة شمعات الصعود و الهبوط في فهم تاريخ العملة ، و محاولة تحديد إتجاهها صعودا أو هبوطا لإتخاذ قرار الشراء في الوقت و السعر الصحيح لكن في الوقت الحالي لدينا إمكانيات أكبر تمكننا من مراقبة تحركات الحيتان نفسها بهدف الشراء مع الحوت و البيع قبله و هذا ما يحرك السوق حاليا و خصوصا سوق العملات الرقمية.

كيف ؟!

حيتان سوق العملات الرقمية غالبا ما تصلهم أخبار العملة قبل غيرهم فيقوموا بتجميع العملة على مراحل قبل ضخ السعر للأعلى ، و في سوق قليل السيولة مثل سوق العملات الرقمية يمكنك مراقبة هذه التحركات عبر عدة أدوات تقدمها منصة Millions حصريا.

” حلل – راقب – ضارب ( اضرب و اهرب) “

تخيل معي لو أمكنك أن ترصد و تكشف تحركات الحوت وقت التجميع (التجميع يعني أن يشتري الحوت العملة على مدة زمنية تتراوح بين يوم إلى أسبوعين بدون أن يؤثر بالسعر أو يجذب الإنتباه )

كيف ؟ عن طريق مؤشر BlackWhale الحوت الأسود ( موشر حصري لمنصة Millions)

هذا المؤشر بكل بساطة يكشف لك و ينبهك عند حدوث دخول سيولة قوية جدا في العملة بدون تأثر سعرها شاهد هذا المثال ( صفقة حقيقة بإستخدام المنصة نبهنا المؤشر قبل حدوث الإنفجار السعري بثلاثة أيام بعدها ارتفع السعر 73%).

Volume Profile 1 & 2.0 -DELTA

توفر المنصة كل ما تحتاجه للتحليل بإستخدام الفوليوم بروفايل فهي بنيت من الأساس فقط لهذه الأداة و مضاف عليها الفوليوم بروفايل الجديد الخاص بمنصتنا فقط و الذي أثبت أداءه في زيادة دقة إختيار سعر الدخول الصحيح .

أدوات مراقبة الـ Volume (السيولة) :

توفر المنصة أكثر من 25 أداة تتمحور حول السيولة منها أداة مراقبة زيادة متوسط حجم الشراء ، و التي تنبهك قبل حدوث إنفجار سعري في أي عملة .

3D OrderBook – OrderFlow Surface :

شاهد السوق بشكل ثلاثي الأبعاد ، و عزز دخولك بالصفقات بمعرفة المناطق السعرية التي يضع الحوت أوامر شراءه أو بيعه عليها .

مؤشر الـ Black Whale :

و هو مؤشر يقوم بمسح السوق بشكل كامل و يرصد أي حركة زيادة غير طبيعية في متوسط حجم الشراء ” Average Buy size ” لأي عملة و يقوم بتنبيهك.

خاصية Stop loss & Take profit :

يحتاج المضارب لوضع أمر البيع بربح Take profit مع تحديد أمر إيقاف الخسارة Stop loss بنفس الوقت ، و هو ما لا توفره منصات التداول مثل منصة Binance ، و يعمل فريق المنصة حاليا لإضافة هذه الخاصية لتستطيع تفعيل الأمرين معا ، بدون الحاجة لبرامج اخرى مثل 3ommas/exchange valet ، و هي ميزة يعرف قيمتها جيدا كل مضارب محترف.

من المميزات الحصرية أيضاً ، قناة توصيات VIP مخصصة لمشتركين المنصة

كيف تبدأ بأقل من 10 دقائق :

أولا قم بزيارة موقع المنصة من هنا:

موقع المنصة الرسمي

و من ثم تحميل المنصة على جهازك من خلال الموقع و بعدها كل ما عليك فعله هو التواصل مع فريق الدعم من خلال حسابهم في التلجرام. فريق دعم مميز جدا و سوف يرشدك خطوة بخطوة لكيفية فتح حساب.

تذكر دائما ..، أن إلتزامك بنسبة الإستراتيجية و إلتزامك بوقف الخسارة لكل صفقة سيقوم بحماية رأس مالك من أي إنعكاس قوي وغير محتمل للسوق ولن تتضرر قيمة محفظتك حتى لو خسرت في عدة صفقات متتالية وهذا غالبا في أسوأ الحالات ..

لمزيد من التفاصيل حول ادارة راس المال قم بمشاهدة الفيديو التالي والذي يتناول هذا الموضوع الهام جداً بالتفصيل ..

مصادر مهمة قبل أن تنهي المقال : ١- أقوى إستراتيجيات المضاربة – دورة إحترافية كاملة مدتها ٣ ساعات تتضمن شرح تفصيلي للمنصة مع تسطيبها:

٢-انضم لقناة التوصيات و قناة إعلانات المنصة على التلجرام لمتابعة الجديد و توصيات مجانية :

قناة إعلانات و مستجدات المنصة الرسمية

قناة التداول و التوصيات – قناة تحدي المليون

٣-انضم لمجموعة المتداولين العرب على المنصة 4800 متداول عربي متفاعل يوميا على المجموعة :

مجموعة المضاربين للنقاش و الأسئلة و توصيات لحظية

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