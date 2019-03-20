إيردروب Gemstra

درجة الصعوبة : متوسط

تقوم Gemstra بربط الشركات مع أصحاب الشهرة والشعبية على مواقع التواصل الإجتماعي لزيادة المبيعات من خلال نظام تقني يدعم البلوكشين, ترى Gemstra أن التجارة المعتمدة على المشاهير تنمو بسرعة حيث سيطرت وسائل التواصل الإجتماعي على الرأي العام بشكل كامل .

سيتم دفع ما يقرب من 10 مليار دولار إلى مشاهير المواقع الإجتماعيّة للتسويق بحلول عام 2020 – وهو رقم ينمو بنسبة 20 ٪ على أساس سنوي. .

فكرة الربط التي تتبعها Gemstra هي فكرة ثورية بالنسبة لأصحاب الشركات الجديدة الراغبة في النمو بشكل سريع , بحيث سيكون اللجوء الأول إلى مشروع Gemstra الذي بدوره سيسوق للشركات الجديدة من خلال الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي .

أما عن الإيردروب التي طرحته Gemstra لتوكونها “GEMS” , القائم على شبكة الإيثريوم ERC20 , فسيتم توزيع ماقيمته 20 $ من التوكن لكل مشترك , تبدأ مرحلة الـ ICO للعملة بتاريخ 31/05/2019 , و التوتال سبلاي للعملة هو 2 مليار توكن , سعر التوكن في الجولة الاولى لمرحلة الـ ICO هو 0.013 $ .

رقم الإيردروب : 59

إسم العملة : Gemstra

رمز العملة : GEMS

كمية قطع التوزيع : ماقيمته 20$ لكل مشترك

القيمة : 20$

التقييم : 4/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : عند بلوغ 20 ألف مشترك

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* الخطوات :

1- قم بالتسجيل بالموقع وتفعيل حسابك KYC بهويتك او جواز السفر الخاص بك : https://token.gemstra.com/sign_up

2- قم بأنشاء منشور فريد لما فهمته من مشروع العملة على حسابك باللغة الأجنبية على تويتر مع استخدام الهاشتاغ التالي :

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3- تابعهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/gemstraofficial

4- اشترك في مجموعتهم على تلغرام : https://t.me/gemstra

5- تابعهم على منتدى ريديت وصوت لثلاث منشورات : https://www.reddit.com/r/Gemstra/

6 – املأ النموذج بمعلوماتك : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK_GcmUB18kIA874bgdz–4WXP9Ga-sX9PtgexqdmXzQcANw/viewform

ملاحظة :

سيتم توزيع التوكنز للمشتركين بعد نهاية مرحلة ICO .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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