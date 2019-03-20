شرح خوارزمية Proof of Work و Proof of Stake لتتضح لكم الصورة كيف تعمل البلوكشين، لنقل ان سحر برمجيات نظام المال الرقمي المشفر يكمن في خوارزميات التوافق و هي مجموعة القواعد المشفرة في برمجيات نظام المال الرقمي لمعالجة المعاملات وتأمين الشبكة. هذا هو جوهر موثوقية نظام المال الرقمي المشفر .

الهدف من هذه الخوارزمية في شبكة البلوكشين Blockchain هو السماح للعديد من المستخدمين التوافق على حالة بلوكشين على الرغم من أنهم لا يثقون بعضهم البعض أو بأي سلطة مركزية.

هناك نوعان أساسيان من خوارزميات التوافق اللذان يستخدمان على نطاق واسع، هما :”خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work” و”خوارزمية إثبات صحة حصة Proof-of-Stake “. كلاهما نظامي “إثبات” ولكن:

الاختلافات بين خوارزمية Proof of Work و Proof of Stake

دليل العمل Proof-of-Work

خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work هي الخوارزمية التي يستخدمها البيتكوين لتأمين الشبكة من خلال عملية تعرف باسم “التعدين”. يتطلب التعدين أجهزة مصممة خصيصا لحل مشكلة رياضية صعبة. المشكلة التي يتم حلها ينتج عنها “كتلة”Block .و الكتل هي الأساس للمعاملات داخل نظام المال الرقمي المشفر.

عند حل المشكلة، يتم إنشاء كتلة ويتم تخصيص مكافأة للمعدن الذي ساهم في حل المشكلة الرياضية الخاصة بتلك الكتلة . في حالة بلوكشين البيتكوين المكافأة هو إنشاء بتكوين جديد . هذه المكافأة هي التعويض عن الموارد المطلوبة لحل المشكلة . وترتبط المكافآت المكتسبة بالموارد المستخدمة حيث بإستخدام المزيد من موارد التعدين سوف تولد المزيد من المكافآت. المكافأة في خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work هي عادة كمية ثابتة لكل كتلة، ولكن يمكن أن تختلف أيضا مع مرور الوقت. في حالة بيتكوين يتم تخفيض مكافأة الكتلة كل أربع سنوات. و يتم تحديد المكافأة مسبقا من قبل النظام.

دليل صحة الحصة Proof-of-Stake

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دليل صحة الحصة Proof-of-Stake هي خوارزمية للتحقق من صحة المعاملات القائمة وتحقيق التوافق الموزع. الهدف منها هو التحقق من صحة المعاملات تماما مثل خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work لكن بطريقة عمل مختلفة .

خلافا لخوارزمية دليل العمل Proof-of-Work، حيث يقوم المستخدم بالتحقق من المعاملات ويخلق كتل جديدة من خلال أداء كمية معينة من العمل الحسابي(التعدين) ، خوارزمية دليل صحة الحصة Proof-of-Stake تتطلب من المستخدم إظهار ملكية كمية معينة من العملة .إذ ان هذا النظام يعتمد على قوة المحفظة التي تملك ، و يعتمد هذا النظام بشكل كبيرعلى مدة بقاء العملات في محفظتك ، و لكل عملة حد أدنى لسنها عليك انتظاره حتى ينتهي ، و يعتمد ايضا على كمية العملات الموجودة في المحفظة و يستفيد المشتركون في p.o.s من نسب مئوية يحصلون عليها سنويا.

هل خوارزمية دليل صحة الحصة Proof-of-Stake أكثر أمانا من خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work ؟

الحقيقة هي أننا جميعا نريد ضمان أمن الحواسيب، خاصة إذا كانت تستخدم لأي نشاط ينطوي على أموال. والأمن هو بالضبط أحد الأسئلة التي طرحها العديد من الخبراء في هذا المجال. ووفقا لهم، فإن خوارزمية دليل العمل Proof-of-Work لا تجذب المخترقين و أصحاب النوايا السيئة عادة لأنهم ليس لديهم أي حوافز اقتصادية أو تكنولوجية. والواقع أن مهاجمة مثل هذه الشبكة ستكون صعبة للغاية وستكون مكلفة للغاية.

من ناحية أخرى، هناك حاجة إلى أن تكون خوارزمية دليل العمل Proof-of-Stake أكثر أمانا.حيث أنه في الحقيقة عملية الهجوم عليها لإختراقها أرخص بكثير .