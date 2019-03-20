ما هي دابس Dapps التطبيقات الموزعة اللامركزية ؟ الدابس Dapps , أو التطبيقات الموزعة اللامركزية هي أحد الاستخدامات العديدة للبلوكشين Blockchain.

ما هي دابس Dapps

لكي تعتبر أحد التطبيقات على أنها دابس Dapps يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية :

يجب أن يكون التطبيق مفتوح المصدر open source تماما، يجب أن يعمل بشكل مستقل دون كيان من شأنه السيطرة على معظم العملة الصادرة. يمكن للتطبيق التكيف مع بروتوكولاته للاستجابة للتحسينات المقترحة في السوق ولكن يجب أن تقرر كل التغييرات وفقا لتوافق آراء مستخدميها. يجب أن يتم تخزين بيانات التطبيق بشكل كريبتوغرافيكالي Cryptographiquement مشفر في السجلات اللامركزية للبلوكشين Blockchain لتجنب ضعف وجود نقطة التنسيق المركزية. التطبيق يجب أن يستخدم العملة المشفرة (البيتكوين أوعملة خاصة بنظامها) اللازمة للوصول إلى التطبيق.ويجب مكافأة المعدنين Miners على عملهم في التحقق من ادراج المعاملات الجديدة في السجل العام لهذه العملة. يجب أن يولد التطبيق رموز عملته وفقا لمعيار التشفير القياسي لبروتوكوله. يعمل هذا المعيار كدليل على أن العقد يسهم في حسن سير العمل في التطبيق.

ما هي دابس Dapps و كيف يمكن تصنيفها ؟

يمكن تصنيف التطبيقات اللامركزية دابس Dapps وفقا لعدة معايير. أحد هذه المعايير هو أنه يجب على هذا التطبيق إستخدام البلوكشين Blockchain الخاص به أو إستخدام البلوكشين Blockchain الخاص باحد التطبيقات الاخرى .

هناك ثلاثة أنواع من دابس Dapps

النوع الأول: دابس Dapps الذين لديهم بلوكشين Blockchain خاصة بهم. البيتكوين هو المثال الأكثر إستعمالا في النوع الأول.

النوع الثاني: دابس Dapps التي تستخدم بلوكشين Blockchain النوع الأول ,لكن لدابس Dapps آخر .وهي عبارة عن بروتوكولات لها رموز داخلية لتشغيلها.البروتوكول أومني Protocole Omni أو La’Zooz هي أمثلة من هذا النوع.

النوع الثالث: دابس Dapps التي تستخدم بروتوكول من النوع الثاني. على سبيل المثال، Safe Network يستخدم بروتوكول أومني Protocole Omn لنشر safecoins التي يتم استخدامها لشراء تخزين الملفات الموزعة.

ومن المثير للاهتمام أن نشير إلى أن دابس Dapps لا يتطلب أي صفة قانونية للعمل لأنه ليس من الأعمال التجارية. تماما مثل البيتكوين، التي انبثقت من لا شيء تحت رخصة licence open-source MIT.

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وتحدد الدابس Dapps توافق الآراء وفقا لآليتين: آلية إثبات صحة العمل proof-of-work POW و آلية الدليل على حصة proof-of-stake POS.

بإستخدام آلية إثبات صحة العمل proof-of-work POW، لا يتم إجراء تغييرات في الدابس Dapps إلى بعد استشارة مقدار العمل التراكمي الذي يوفره كل عضو في مساهمته في عمل الدابس Dapps .

مع آلية الدليل على حصة proof-of-stake POS، يتم إجراء تغييرات في الدابس Dapps بعد أن يطلب من الأعضاء التحقق من صحة التغييرات.ويتم الحصول على توافق الآراء من خلال نوع من نظام التصويت الدي تكون فيه اهمية الصوت تعتمد على النسبة المئوية لرموز العملة tokens الأساسية التي يملكها العضو المصوت.

ويمكن استخدام كلا الآليتين بالتوازي، كما هو الحال مع Peercoin أو Decred. باستخدام كلا الآليتين بالتوازي يمكن لالدابس Dapps العمل مع استهلاك أقل للطاقة .

هناك ثلات طرق يتم بها توزيع رموز العملة tokens : التعدينMining، وجمع الأموال Fundraising ، والتنمية Development.

بالتعدين يتم توزيع رموز العملة tokens بإستخدام خوارزمية محددة سلفا للأعضاء المتصلين (المعدنين Miners ) الذين يتحققون من المعاملات وبذالك يساهمون في الحفاظ و تأمين البلوكشين Blockchain الخاص بالدابس Dapps .

بجمع الأموال Fundraising، يتم توزيع رموز العملة tokens لأولئك الذين يمولون التطوير الأولي لادابس Dapps. كما هو الحال مع ماستركوان Mastercoins.

بالإعتماد على طريقة التنمية Development، يتم توزيع رموز العملة tokens وفقا لقواعد محددة مسبقا وهي متاحة فقط للمطورين الدين ساهموا في تطوير الدابس Dapps .

في الاخير من المهم أن تضيف إلى قائمة المواقع الفضلة لديك هدا الموقع الدي يتضمن قائمة الدابس Dapps التي تم تطويرها حتى الان.