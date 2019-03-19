المدير التنفيذي لشركة Block.one: ستحل البيتكوين محل الذهب كمخزن للقيمة بحلول عام 2040

شهدت بيتكوين وهي أول عملة رقمية تم إنشاؤها ، نمواً هائلاً منذ إنطلاقتها قبل 10 سنوات إلى الآن ، وقد تضاعف سعر BTC آلاف المرات و اشتهرت على نطاق واسع كعملة عالمية ، وأصبحت تنافس وتهدد عرش الذهب كمخزن للقيمة.

وفي حين أن الذهب كان من أهم الوسائل لتخزين القيمة منذ بداية التاريخ الحديث ، وخلال الـ 200 عام الماضية ظل قطاع الذهب دون تغيير كبير، ولكن يبدو أن هذا الإستقرار طويل المدى قد ينتهي مع وجود بعض التطورات المثيرة للإهتمام .

الذهب ، و العملات الرقمية ، و ألعاب Ty Beanie Babies – ما هو الشيء المشترك بين هذه السلع ؟

جميعهم مخزن للقيمة بطريقة ما. تقدر القيمة المالية لبعض ألعاب TyBeanie بأكثر من نصف مليون دولار في المجموعة الحقيقية. بينما يقدر ثمن البيتكوين بآلاف الدولارات لكل عملة وقد وصلت ذروتها سابقاً عند 20،000 دولار لكل عملة. في حين يمتلك الذهب كلتا الإستخدامات الصناعية و المضاربة.

وحول التساؤلات عن الذهب و البيتكوين وأيهما سيكون المخزن الأضخم للقيمة في العقود القادمة. يُصرح بريندن بلامر الرئيس التنفيذي لشركة Block.one ، و هو واحد من بين العديد من الفاعلين في قطاع العملات الرقمية الذين لديهم توقعات كبيرة بشأن بيتكوين أن :

” بيتكوين سوف تحتل مكانة الذهب كسلعة بارزة كمُخزن القيمة في العقدين القادمين . “

في حين أن لكل سلعة قيمها الفريدة الخاصة بها ، وتلك القيم الفريدة هي ما تميزهم بطريقة مختلفة لتخزين القيمة.

البيتكوين هو أحد الأصول غير الملموسة ، والتي يتم نقلها بسهولة. ويمكن تداول البيتكوين خلال دقائق ، حيث يواجه تقلباً ، ولديه عرض محدود. وتجعل الندرة و سهولة النقل من بيتكوين مستودعاً كبيرًا للقيمة. فيما تحد الندرة من القيمة النفعية للعملة الرقمية.

بدأت المؤسسات بالتنافس من أجل السيطرة على البيتكوين لجني الأرباح للمستثمرين التقليديين في أعقاب قيام المضاربين في العملات الرقمية برفع أسعار العملات إلى القمر ثم عودتها مرة أخرى. وفي دراسة أجريت كتجربة إجتماعية حول بيتكوين خلصت إلى نتائج مثيرة نلخصها على النحو التالي:

أكثر من 25 في المائة من إجمالي بيتكوين فقدت و ضاعت

قصص لا تعد ولا تحصى عن أناس يرمون وحدات التخزين الإلكتروني مع محفظة بيتكوين (عن سهو)

شراء البيوت بواسطة العملات الرقمية

تقوم المؤسسات بشراء و بيع البيتكوين بين بعضها البعض بهدف الربح.

لقد أظهر الذهب تجربة مثيرة للإهتمام ، مثل البيتكوين. وحتى الآن ، لا يزال هناك مئات المليارات من الدولارات من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المفقودة في عرض البحر.

هناك كمية هائلة من المعروض من الذهب في العالم محبوس في الخزائن – وفي عام 2017 ، احتفظت لندن وحدها بأكثر من 200 مليار دولار من سبائك الذهب. لطالما فضلت الإنسانية الذهب لجمالها الحسي وسهولة التحقق منها (عبر إختبارات “اللدغة” القديمة و المغناطيسية.)

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ما الفرق بين سلع الذهب و البيتكوين ؟ يمكن تبادل كلاهم الكترونياً ، ومع ذلك ، تعطي بيتكوين الملكية المطلقة للمالك. في حين أن الإحتفاظ بقسائم الذهب لا يعني أن الأصل سيكون لك في حالة الإنهيار الإقتصادي .

بالتأكيد انت تملكها على الورق ولكن ما الذي يمنع المؤسسات من الشهادة بأن إدعاءك للمتلكات غير صالح لأسباب مثل:

الإرهاب

السرقة

خلافات التجارة

هل المشكلة مع المركزية؟ ربما تملك شيئاً ما على الورق ،لكنه في الحقيقة ليس لك إلا إذا كان بين يديك.

تحل العملات الرقمية هذه المشكلة بكونها إلكترونية . وحتى إذا تم إيقاف تشغيل الإنترنت ، فأنت لا تزال تملك العملة الرقمية.

لا يوجد طاقة؟ ليس هناك أي مشكلة. يمكنك تخزين معلومات مفتاحك الخاص على الورق (بشكل عام غير مُستحسن ، ولكن يمكنك ذلك).

من المحتمل أن تبقى قيمة الذهب دوما أعلى من البيتكوين من ناحية القيمة الإجمالية. نظراً لوجوده كمصدر طبيعي وكمية الأموال المستثمرة في إستخراجها و تصفيتها من الخامات الأخرى. في حين تبقى البيتكوين على أهبة الإستعداد لتجاوز الذهب بإعتباره المخزن الأكثر عملية للقيمة.

المصدر : CCN

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