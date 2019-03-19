6 بنوك تتعاون مع “إي بي إم” لإطلاق عملة رقمية خاصة بها على شبكة ستيلار

إنضمام عدد من البنوك إلى عالم البلوكشين والعملات الرقمية بعد التعاون مع شركة “إي بي إم” لإستخدام شبكة ستيلار.

تم الإعلان هذا الأسبوع عن توقيع ستة بنوك دولية على مذكرة تفاهم لإصدار عملات رقمية مستقرة مدعومة بالعملات النقدية على شبكة “World Wire”.

علما بأن “World Wire” هي شبكة دفع تابعة لـ شركة “إي بي إم” تستخدم البلوكشين العام لـ(Stellar). تعد الشبكة بالسماح للمؤسسات الخاضعة للتنظيم بنقل الأموال – التحويلات الدولية أو تحويل العملات الأجنبية – بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من النظام المصرفي القديم.

حتى الآن تم الإعلان عن أسامي ثلاثة من البنوك – بنك RCBC ومقره الفلبين، وبانكو براديسكو البرازيلي، وبنك بوسان من كوريا الجنوبية – أما الباقي سيتم تحديد اسمه قريبًا وسوف يقدمان نسخًا رقمية من اليورو والروبية الإندونيسية “هم الآن في انتظار الموافقات التنظيمية وغيرها من الإلتزام باللوائح القانونية المطلوبة” طبقًا لما ذكرته شركة “إي بي إم”.

تم تشغيل الشبكة يوم الاثنين، على الرغم من أن البنوك تنتظر تأكيد المنظمين، إلا أن العملة المستقرة الوحيدة التي تعمل على World Wire في الوقت الحالي هي رمز مميز تم دعمه مسبقًا من الدولار الأمريكي تم إنشاؤه بواسطة “Stronghold” وهي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو. وقال “جيسي لوند” رئيس قسم البلوكشين للخدمات المالية في شركة “إي بي إم” عن حالة المشروع: “إنه إنتاج محدود حتى الآن”.

في حين أن العملة التي تدعمها Stronghold القائمة على الدولار الأمريكي تعمل حاليًا كأداة مساعدة للعملة الأمريكية، لا توجد حتى الآن مواقع للدفع في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل العملة الرقمية. في هذا الصدد ، تلقت شركة “إي بي إم” رسالة من الجهات التنظيمية الأمريكية.. وقال “لوند”

“لذلك نحن نبدأ بأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لن يمر وقت طويل قبل إضافة الولايات المتحدة كنقطة أساسية. سيكون في وقت ما من هذا العام. وقال “سوف نصل إلى ذلك في الربع الثالث أو الربع الرابع – شيء من هذا القبيل”.

ومع ذلك، فإن منصة World Wire لديها مواقع للدفع في 72 دولة، من خلال 48 عملة و 46 “نقطة نهاية مصرفية” (بما في ذلك البنوك وأجهزة إرسال الأموال) حيث يمكن للناس إرسال أو تلقي الأموال، وفقًا لـ شركة “إي بي إم”.

بصرف النظر عن إصدار الرموز المميزة الخاصة به، يفتح هذا الترتيب إمكانية استخدام البنوك لـ(lumens)، الرمز الأصلي لبلوكشين ستيلار، والتي يمكن استخدامها “كعملة جسر” عندما يكون من الصعب تداول نوع من أنواع الأوراق المالية مقابل نوع آخر. وقال لوند أيضًا، إن World Wire “يمكن أن تدعم عملات رقمية أخرى”، لكنها تدعم ستيلار (XLM) فقط في الوقت الحالي لأن المؤسسات المالية تعاني من تأثر تقلبات العملات الرقمية.

ومع ذلك، فإن المحيط المتعلق بعالم العملة المستقرة المدعومة من البنوك لا يزال غير واضح، فإن “لوند” لديه رؤية عظيمة. وقال إلى موقع CoinDesk:

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“مع ظهور المزيد من العملات المستقرة ، سوف تتغير فكرة العملات الرقمية بأكملها بمرور الوقت. نحن نعمل بجد لتوسيع النظام الإيكولوجي للعملات المستقرة التي ستشمل العديد من البنوك والعديد من العملات الورقية – مثل التمثيلات الرقمية للعملات الورقية – لنهدف في النهاية، إلى إصدار عملات رقمية تخص البنوك المركزية.”

قد تكون World Wire أول نزهة كبيرة لـ شركة “إي بي إم” و مشروع ستيلار معًا، لكن Big Blue تعمل بهدوء على هذا لبعض الوقت، كما هو الحال في الإصدار التجريبي في أواخر عام 2017 مع مشغل لتحويل الأموال يدعى KlickEx في منطقة جنوب المحيط الهادئ.

إنها جزء من فكرة بنك لوند السابقة عن كيفية قيام شركة “إي بي إم” بدورها في مستقبل الخدمات المالية.

وقال: “إننا نقوم بالكثير من الأشياء الأخرى في مساحة التصاريح الخاصة ، والتي تعد رمزًا لكتلة البلوكشين الخاصة بالمؤسسات. “ولكن هذا هو نوع مختلف من النظام ونوع مختلف من الشبكات، وتقوم شركة “إي بي إم” بعقد هذا. أقصد، هذا شيء لم تفعله شركة “إي بي إم” من قبل. “

قام ستيلار (Stellar) الذي أنشأه مؤسس الريبل (Ripple) السابق جد ماكلب، بعمل الكثير من التحركات الجريئة: إذن ما الذي سوف تجلبه شركة “إي بي إم” إلى الصناعة؟

وقال لوند إن “آي بي إم” تطلق على نفسها اسم “مشغل الشبكة” في حين أن ستيلار هو بالفعل مستوى البروتوكول. فيما يتعلق بدور شركة “إي بي إم”، يشمل ذلك الحفاظ على واجهة برمجة تطبيقات الدفع وبعض برامج النظام الأساسية التي تتعامل مع الحسابات وتدفق الأموال للمشاركين على الشبكة.

كما أنه يساعد أيضًا على قيام شركة “إي بي إم” بعلاقات مع معظم البنوك حول العالم. أشار “لوند” أيضًا إلى أن شركة “إي بي إم” هو “المدقق الأكثر ثقة في شبكة ستيلار العامة اليوم”.

قال لوند: “انظر إلى لوحة تحكم ستيلار (Stellar) وشاهد أجهزة التحقق الخاصة بـ شركة “إي بي إم” هناك”. “سوف تجد الكثير من المنافسين، لكن الجميع يثقون بنا.