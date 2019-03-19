حسب التوأم Winklevoss: تعتبر العملة الرّقميّة الخاصّة بـ Facebook “رائعة” ولكن البيتكوين أفضل بكثير

لا يشعر المليارديران كاميرون وتايلر وينكليفوس بالقلق الشديد من أن مشروع العملة الرّقميّة الخاصّة بـالفايسبوك سينتهي به الأمر ليكون “قاتل البيتكوين”. إلّا أنّهما يؤكدان بأنه سيكون له تأثير على العالم أكثر مما فعله الفايسبوك نفسه.

في حديث مع الديلي تلجراف في المملكة المتحدة في مهرجان SXSW السنوي للسينما والموسيقى ، أشار التوأمان ، اللذان اشتريا العملة في أولى أيّامها عندما بلغت قيمتها حوالي 8 دولارات لكل عملة ، إلى قصّة تفّوق شركة أمازون الناشئة على عملاق البيع بالتجزئة Barnes and Noble قبل أن تصبح الشّركة المهيمنة التي هي عليه اليوم.

قال كاميرون وينكليفوس:

“نحن نعرف كيف تم ذلك. فالعملات الرّقميّة لا تزال صغيرة السن ، و نحن لم نقطع سوى بضع سنوات في هذه الرحلة. “

أصبح التوأمان اللذان كانا زملاء دراسة في جامعة هارفارد مع مارك زوكربيرج ،شهيران للمرّة الأولى بعد خلافهم القانوني الذي تدوالته وسائل الإعلام بشكل كبير، حيث اتهموه بسرقة فكرتهم حول الشبكة الإجتماعية التي أصبحت في نهاية المطاف الفايسبوك.

أدت القضية إلى نشر رسائل زوكربيرج الإلكترونية التي وصف فيها مستخدمي الفايسبوك على نحو سيئ بقوله بأنّهم “أغبياء لثقتهم فيه و إعطائهم لبياناتهم بدون حدود ، والتي ألهمت فيلم 2010 “الشبكة الإجتماعية “.

تم حل هذه القضية في النهاية بتسوية مع التوأم مقابل 20 مليون دولار نقدًا و 45 مليون دولار من الأسهم في فايسبوك.

و استخدم التوأم المال للإستثمار في عملات البيتكوين عندما كان سعرها يتراوح بين 8 دولارات و 120 دولارًا لكل عملة ، مما يمنحهما في الوقت الحالي قيمة صافية تقدر بحوالي مليار دولار.

لقد استخدما بعض هذه الأموال لبناء منصّة التبادل الرّقميّة Gemini في عام 2015 وأطلقا عملة Gemini dollar GUSD المستقرة في سبتمبر 2018 ، والتي يبلغ الحد الأقصى الحالي للسوق فيها أكثر من 65 مليون دولار.

توظف المنصّة الرّقميّة الأمريكية الآن أكثر من 200 شخص ، و يراهن التوأم على مستقبل مزدهر للأصول الرقمية ، مثل البيتكوين ، على الرغم من ما يقوله النقاد.

لا زالا يتصارعان ضد بعض العدوانيّين المتحاملين على العملات الرّقميّة من المشككين والحرس القديم في القطاع المالي ، ويتوقعان أن الصّناعة الرّقميّة في نهاية المطاف سوف تتفوّق على الشركات الكبرى اليوم ، مثل الفايسبوك التابعة لـ Zuckerberg.

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لكنهما قالا أن زميلهم القديم يدرك جيدًا إمكانات العملات الرّقميّة و البلوكتشين ، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت شركته تعمل على عملة الفايسبوك الرّقميّة المشهور كثيرًا ، والتي من المتوقع استخدامها عند إصدارها ، على الأقل في البداية لتسوية مدفوعات الحوالات العالمية.

هذا ما قالو عنه أنّه “رائع”.

على الرغم من أن التوأمين قد انتهيا بشكل واضح من معركتهما مع Zuckerberg، إلا أنهما في تعليقات قليلة القيمة بلا شك ، قالا أن رقمنة الأسواق التي تتيحها العملات الرّقميّة قد تجاوزت بكثير أهمية خدمة الفايسبوك الأساسية:

و قال كاميرون:

“تقوم العملات الرّقميّة بنقل القيمة ووضع يد الأسواق على بعض الموارد التي … تجلب المزيد من العملاء، مثل ، مشاركة الصور. كما يرغب الأشخاص في الإتصال ببعضهم البعض ، ولكن إذا كنت تدفع أجرًا لأشخاص ومقابل أشياء ذات قيمة ، فهذا ما يجعل الأمر أكثر أهمية . “

ومهما كانت النتيجة النهائية ، فإن التوأم يتجهان في النهاية نحو المستقبل الرقمي، ويبدو أنهما تخطيا بشكل جيّد ما يسمى بـ “الشّتاء الرّقمي” ، حيث انخفض سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 3000 دولار .

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المصدر : www.ccn.com

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