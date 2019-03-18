الـ SEC تحرم الإقتصاد الأمريكي من ملايين الدولارات برفضها ETF البيتكوين

انتظر العديد من المستثمرين ورجال الأعمال في مجال العملات الرقمية بفارغ الصبر ضوءًا أخضرًا من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لقبول أول صندوق تداول بيتكوين (ETF).

إذ ستجلب ETF البيتكوين المزيد من المنتجات إلى وول ستريت و ستمنح للمستثمرين المؤسساتيين بالمزيد من التعرّض المباشر لفئة من الأصول التي من الواضح أنهم متحمسون للغاية للحصول عليها خلال سنة 2019.

حتى أن رأسماليي الإقتصاد الرّقمي مثل كاميرون وتايلر وينكليفوس يقولون بأنهم يرحبون بتدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة وكذلك التنظيم والرقابة المؤسساتية والإتحادية.

لكن SEC رفضت كل تطبيق لـ ETF البيتكوين قدّم إليها حتى الآن.

أجرت Fox Business مقابلة حصرية مع جاي كلايتون ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، حيث دافع رئيس SEC عن مواقفه السلبيّة من العملات الرقميّة.

يقول كلايتون بأنه ليس ضد العملات الرقمية ولكن “لديه مخاوف بشأن إمكانية التلاعب ويريد ضمان حماية المستثمرين”.

و يقول رئيس SEC أيضًا:

“ما يهمني في الوقت الحالي هو ما إذا كان يمكن إثبات بشكل معقول أن التداول بالعملات الرقميّة لا يتم التلاعب به عمومًا ، و أنه يحدث في أماكن موثوقة ذات قواعد جيدة وأنه من الممكن أن نشعر بالراحة تجاه

مؤسّسة الرقابة.”

“مكان موثوق به مع قواعد جيدة” ، كما تقول؟

هذا وصف ممتاز لشبكة بلوكتشين البيتكوين والبنية الأساسية للأجهزة وبروتوكولات البرامج للتحقق من البلوكتشين والحفاظ عليه وتحديثه.

هذه الصفات هي في الواقع من بين النقاط الرئيسيّة لإعتماد البيتكوين كبديل للمال.

إن كون البلوكتشين “مكانًا موثوقًا به قواعد جيدة” هو ما أعطى الأموال الرقمية التي صكّها الأشخاص الذين يديرون مشروعًا برمجيًا مفتوح المصدر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تقييمًا إجماليًا للسوق بعشرات المليارات من الدولارات.

تشعر عشرات المليارات من الدولارات بالإرتياح التام لموثوقية المكان الذي توجد به والذي تتدفق عبره.

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ولكن ليست القواعد جيّدة فحسب بل بنية البرنامج التي تحكم تطبيق القواعد تلقائيًا نزيهة بشكل جيدة جدًا .

حقيقة أن عملات البيتكوين أثبتت بالفعل أنها موثوقة ولديها بالفعل قواعد بسيطة ومفهومة وتعمل بشكل تلقائي ، هو سبب كونها سلعة رقمية عالية مقابل الدولار.

على الرغم من كون ما يسميه الناس “فصل الشتاء الرقمي” حيث كانت ذروة إرتفاع سعر البيتكوين عى على الإطلاق في ديسمبر 2017 الماضي، فقد ظل الطلب على الاستثمار في البيتكوين منتشرًا.

لهذا السبب يتدفق الكثير من المال من خلال تبادل عملة البيتكوين في الوقت الحالي ، حيث قامت أكبر بورصة في العالم ، بينانس ، بتوزيع أرباحها العام الماضي لتصل قيمتها إلى نصف مليار دولار لمستخدمي عملتها بينانس كوين.

من خلال تراجعها عن أول بيتكوين ETF ، تترك هيئة الأوراق المالية والبورصة أموالاً مطروحة على الرئيس التنفيذي لشركة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao لاقتناصها بدلاً من وسيط وول ستريت.

دون ذكر المال الذي تخسره حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من الضرائب التي قد تكسبها من صناعة التمويل الرقمي .

بصراحة ، ربما يكون الكثيرون في مجتمع العملات الرقميّة سعداء لأن تقوم SEC بالتراجع أمام تقنين صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بحيث يمكن لمطوري منصّات تبادل العملات الرّقميّة الاستمرار في الرّبح من جميع الأعمال ، بينما تقوم وول ستريت بمشاهدة ذلك.

الصناديق المتداولة في البورصة هي أسهم في صندوق يمتلك بعض الأصول ، والتي يتم استخدامها وتداولها كأوراق مالية. و تتتبع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مؤشرًا قام الصندوق بشراء كمية متناسبة من الأسهم الأساسية فيه. و يتعقب آخرون سلعًا مثل النفط أو القطن أو الذهب التي يملكها الصندوق بالفعل. و البعض الآخر لا يزال مجرّد سلال مخصصة للأصول.

هناك تشابه ملحوظ بين طفرة صناديق الاستثمار المتداولة التي بدأت في أواخر التسعينيات و طفرة أسعار أكثر من 2100 من العملات الرقمية في أعقاب إدخال عملة البيتكوين في عام 2009.

تتبعت ETF الأولى في عام 1989 مؤشر S&P 500 وتم تداوله في أكثر من بورصة حتى تم مقاضاة البورصة بنجاح لإلغاء إدراج الأوراق المالية. و حققت ETFs اختراقًا كبيرًا في يناير 1993 من خلال إيصالات الإيداع من ستاندرد آند بورز (SPDRs).

بحلول ديسمبر 2014 ، بلغت القيمة السوقية الإجمالية أو قيمة جميع أصول ETF في الولايات المتحدة 2 تريليون دولار لأول مرة.

هناك شهية كبيرة لمشتقات البيتكوين – وهناك شهية كبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

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المصدر : www.ccn.com

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