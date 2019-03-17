أشياء رائعة يمكنك القيام بها الآن باستخدام العملة الرقمية ترون بأقل من 20 دولار

أعلن جاستن صن مؤخراً عن خططه لتوزيع 20 مليون دولار مجاناً خلال مسابقة كبيرة أعلن عنها عبر حسابه الرسمي في تويتر. ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للـ airdrop بعد ، لكنه أكّد على إعطاء سيارة Tesla لأحد المتابعين.

وبالتفكير في هذا الأمر: فإنه إذا اشترك مليون شخص في المسابقة التي بقيمة 20 مليون دولار ، فهذا يعني أن نصيب كل واحد منهم سيكون 20 دولاراً. وهذا في الواقع مبلغ رائع من العملة الرقمية مقابل لا شيء على الإطلاق.

يقول جاستن صن في التغريدة السابقة :

” أخطط لتوزيع 20 مليون دولار نقداً بشكل مجاني (airdrop) ، و ربما أفكر في إعطاء ما هو أكثر من ذلك ، في البداية سوف أقوم بإختيار فائز واحد للفوز بسيارة Tesla حتى تاريخ يوم 27 مارس الجاري ، و لكي تتقدم للمسابقة ، قم بمتابعة حسابي و إعادة نشر هذه التغريدة ببساطة . “

بغض النظرعن شعورك تجاه جاستن صن أو إبتكاره ، لا يمكنك إنكار أن النمو الهائل للنظام البيئي لترون هو علامة إيجابية لصناعة بلوكتشين و العملات الرقمية.

يوضح تبادل أطراف الحديث مع Charlie Lee القوة والشعبية التي تتمتع بها المنصات سهلة الإستخدام و ذات التكلفة اليسيرة. حيث سمعت إمرأة عن Litecoin من مؤسسها Charlie Lee ، ثم ذهبت تتحدثت إلى مؤسسها. لكنها لم تعرف إلا القليل جداً عن لايتكوين ولا تعرف أغلب العملات العشر الأولى في السوق ، في حين كانت تعرف كل شيء عن Tron ، وكانت متحمسة أثناء إخبار Charlie Lee بذلك.

سألت سيدة مهووسة بـ ترون السيد تشارلي مؤسس لايتكوين : هل تعرف ترون ؟ إنها دائماً من أفضل 10 عملات في السوق.

أجاب تشارلي : هل تعرفين غيرها من العملات العشر الأولى في السوق ؟ أجابت السيدة : ليس تماماً.

سألها تشارلي : ماذا عن لايتكوين ؟ فأجابت السيدة ترون : نعم ، لقد سمعت عنها. فإنفجر تشارلي ومن حوله بالضحك. فيما بدت السيدة محتارة للغاية و تسأل : ما المضحك في الأمر ؟

هل يمكن للمستخدمين الإستفادة من 20 دولار في TRX أو BTT ؟ الإجابة : نعم. يمكن للمستخدمين القيام ببعض الإستثمارات أو الإستمتاع ببعض المرح أو الإثنين معاً بإستخدام هذا المبلغ من TRX.

ومثل معظم المنصات الموزعة ، فإن التوكن الأساسي للمنصة هو الأكثر سيولة. حيث يستخدم توكن TRX على نطاق واسع ومقبول من قبل جميع التطبيقات اللامركزية التي تعمل على شبكة ترون ، كما أن توكنات BTT مقبولة في معظمها.

أداة TRONLINK هي محفظة ترون المستندة إلى المتصفح للتفاعل مع التطبيقات اللامركزية

تعد الأداة هذه بالنسبة لـ ترون ، كما أداة METAMASK بالنسبة لـ إيثيريوم. هناك العديد من خيارات المحفظة لـ ترون. لحفظ عملة ترون ، إختار هذا المراسل TronWatch. ولكن للإستخدام اليومي ، فأنت بحاجة إلى مكون إضافي يستند إلى المتصفح الخاص بك ويتيح لك التفاعل مع التطبيقات اللامركزية.

ويعد TronLink أحد الخيارات الشائعة والفعالة لهذا الغرض ، والذي يعمل مع تطبيق TRX.market و Tronscan.org و معظم التطبيقات اللامركزية الأخرى على شبكة ترون.

لسوء الحظ ، تتوفر الأداة TronLink فقط لمتصفح Chrome في الوقت الحالي. وهو ما يضعها في الخلف عند مقارنتها بـ MetaMask خاصة الإيثيريوم ، والتي تتوفر لكل من Firefox و Chrome.

الحصول على ترون

إذا كنت لا ترغب في إنتظار الـ airdrop الكبير لـ جاستن صن ، فلديك خيار لشراء ترون الآن بإستخدام أي عملة رقمية أخرى أو أي عملة مستقرة. توفر المنصة العملاقة لتداول العملات الرقمية Binance سوقاً نشطاً ومزدهراً لـ ترون (TRX) ، ونفس الشئ بالنسبة لعملة بيت تورنت (BTT) أيضاً.

لشراء 20 دولاراً من TRX عبر Dogecoin ، استخدم هذا مراسل ccn منصة Changelly. وكانت التكلفة 9،300 دوجكوين.

باستخدام دوجي كوين لشراء TRX على منصة Changelly.

طرق كسب عملات TRX من التطبيقات اللامركزية على شبكة ترون

ساهم نمو و تطور التطبيقات اللامركزية على شبكة ترون في دفع العملة الرقمية (TRX) لتكون ضمن العملات العشر الأولى في سوق العملات الرقمية ، وتوفر هذه التطبيقات طرق للتسلية و كسب عملات TRX والتي يمكنك بيعها في ما بعد وجني المال ، وأهم هذه الطرق هي كسب عملات TRX عن طريق الألعاب.

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كما توجد طرق أخرى نذكرها للتنويه وللعلم فقط ولن نأتي على تفصيلها كونها محظورة شرعياً ، وهي عبر المشاركة والإستثمار في الكازينوهات أو المشاركة في أنشطة القمار عبر بعض التطبيقات اللامركزية على الشبكة والتي ننصح بالإبتعاد عنها.

كسب عملات TRX عن طريق لعب الألعاب

لدى Tron عدد من الألعاب الرائعة التي يتم تشغيلها بشكل مباشر. وأحد أكثر تلك الألعاب شعبية يسمى TronGoo.

الهدف الأساسي في اللعبة هو قيام اللاعبين بجمع أكبر عدد ممكن من ما يسمى بـ Goo داخل اللعبة من خلال إنتاجه بأنفسهم أو بسرقته من لاعبين آخرين. وتكافئ اللعبة اللاعبين الذين لديهم Goo بعملات TRX. هذا يعني أنه كلما زاد عدد مرات جمع Goo ، زاد عدد TRX الذي ستحصل عليه.

وتبدو لعبة TronGoo مفيدة للأشخاص الذين لا يرغبون الإنخراط في أي من النشاطات المتعلقة بالمقامرة و الرهان.

الفرضية الأساسية هي أنك تقوم بجمع ما يسمى بـ Goo. للحصول على TRX ، بما يتناسب مع إنتاجك لـ Goo و مقتنياتك منها. وأروع شيء هو أنه يمكنك رفع جيش وسرقة Goo من الاعبين آخرين.

هذا اللاعب نجح في مهاجمة لاعب آخر و سرق ملايين الـ Goo منه .

ويوجد غير هذه اللعبة الكثير من الألعاب المبنية على شبكة ترون ، يمكنك إيجادها من هنا.

السبب وراء الحجم العالي للمعاملات على شبكة ترون

تسجل شبكة ترون يومياً عدداً هائلاً من المعاملات ، والذي بلغ ذروته مؤخراً بتحطيم الرقم الكبير البالغ 3 مليون حوالة في اليوم ، وهو رقم قياسي جداً بالنظر للعملات الرقمية الخمس الأولى التي تبدو بعيدة جداً عن تحقيقه في يوم واحد حالياً.

فمثلا يشير سجل المعاملات اليومي لشركة الريبل حالياً إلى 1.65 مليون حوالة. وفي الوقت نفسه ، فإن شبكة بلوكتشين البيتكوين ، العملة الرائدة في العالم ، قادرة فقط على معالجة معاملات قيمتها 490 ألف كحد أقصى.

يرجع السبب الرئيسي وراء حجم المعاملات الهائلة لشبكة ترون إلى النشاط الكبير للتطبيقات اللامركزية على شبكتها ، بما في ذلك الألعاب المختلفة وأنشطة القمار والكازينو ، حيث أن كل عملية مقامرة تسجل معاملة على الشبكة ، وقس على ذلك.

في نهاية هذا المقال ، ما رأيك عزيزي القارئ في النمو والتقدم المستمر لترون وإلى أي مدى من الممكن أن تصل ؟ وما رأيك في مؤسسها جاستن صن والضجة المستمرة التي يقوم بها في عالم العملات الرقمية ؟ شاكنا آرائك في قسم التعليقات بالأسفل.

المصدر : CCN

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