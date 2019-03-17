المؤسس المشارك لإيثريوم "جوزيف لوبين": بلوكتشين ستمثل معظم الاقتصاد خلال ١٠-٢٠ سنة

تام شمس - الأحد 17 مارس 2019 02:53 مساءً - قال جوزيف لوبين، الشريك المؤسس لإيثريوم (ETH)، إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي أكبر بعشرة أضعاف خلال ١٠ إلى ٢٠ عامًا، عندما يتم تصل بلوكتشين لقدراتها بالكامل، وستكون تقنية بلوكتشين مشاركة في معظمه. وقد أدلى لوبين بهذا التصريح في مؤتمر SXSW في أوستن يوم ١٤ مارس.

وأثناء نفس الخطاب، أشار لوبين أيضًا إلى أنه كما هو الحال في الوقت الحالي، لا يوجد الكثير من الأشخاص "الطبيعيين" الذين يستخدمون أنظمة تستند إلى بلوكتشين، "لم يكن هناك الكثير من الأشخاص" الطبيعيين "الذين يستخدمون رسائل البريد الإلكتروني منذ عام ١٩٨٣."

كرر أيضًا وعود إيثريوم ٢.٠، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه القصور الموجودة في بيتكوين (BTC) والنسخة الحالية من إيثريوم التي لا تمتلك إيثريوم ٢.٠:

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"في بيتكوين وحاليًا في إيثريوم، يلزم امتلاك أجهزة متخصصة، وحرق الكثير من الكهرباء، وإهدار الكثير من العمليات الحسابية، من أجل الحفاظ على التزامن بشكل أساسي. [مع إيثريوم ٢.٠، في غضون ١٨ شهرًا]، سيكون لدينا نظام بلوكتشين أكثر قوة وقابلية للتطوير يستخدم أوامر ذات طاقة أقل".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، قال لوبين أيضًا إن تكنولوجيا بلوكتشين واللامركزية يمكنهما أن يفيدا منشئو المحتوى والصحفيون.

وتتوافق البيانات المذكورة أعلاه أيضًا مع ما قاله لوبين في نوفمبر من العام الماضي، عندما قال في مقابلة في صحيفة نيويورك تايمز إنه مع بلوكتشين، سوف ينتقل المجتمع "من عقلية الندرة إلى عقلية الوفرة".