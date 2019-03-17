بيتكوين تعبر حاجز ٤٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة بعض النمو

تام شمس - الأحد 17 مارس 2019 11:53 صباحاً - ما يقرب من ٢٠ من أفضل العملات المشفرة تسجّل مكاسب طفيفة إلى جديرة بالملاحظة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث كسرت بيتكوين (BTC) حاجز ٤٠٠٠ دولار، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، ارتفعت بيتكوين بأكثر من اثنين بالمئة خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٤٠٣٥ دولارًا، وفقًا لكوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أعلى بنسبة اثنين بالمئة تقريبًا من ٣٩٥٨ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به عملة بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وتكشف بيانات كوين ماركت كاب أيضًا أن حجم تداول بيتكوين قد تجاوز ١١ مليار دولار، وهي أعلى قيمة تم تسجيلها منذ ٢٥ أبريل ٢٠١٨، عندما بلغ سعر العملة ٨٤٥٤٥ دولارًا.

وتتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأعلى عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٤,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٣,١ مليار دولار بحلول وقت كتابة المقالة.

Advertisements

وقد ارتفعت إيثريوم بأكثر من أربعة بالمئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٤١ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم عند ١٣٥ دولارًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم زيادة في قيمتها بأكثر من اثنين بالمئة من ١٣٨، وهو سعر إيثريوم قبل أسبوع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما ارتفعت ثاني أكبر عملة بديلة ريبل بنسبة ١,٣ في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٣١٨ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن سعرها الحالي أعلى من واحد في المئة من ٠,٣١٤ دولار، وهو السعر الذي بدأت به الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، تشهد بيتكوين كاش (BCH) أكبر نمو ملحوظ، حيث ارتفعت بأكثر من ١٠ في المئة خلال اليوم.

ويعادل إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ١٤٠ مليار دولار تقريبًا، أي أعلى بنسبة ٣,٧ في المئة من ١٣٤,٨ مليار دولار، وهي القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.