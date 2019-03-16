منصة Gatecoin تنهار بعد تجميد حساباتها المصرفية

لا يبدو أن عبارة “المصائب لا تأتي فرادى” من الممكن أن تتحقق بشكل أكثر صدقًا من حالة منصة Gatecoin لتداول العملات الرقمية – ومقرها في هونغ كونغ ، والتي كان قد تم إختراقها منذ ثلاث سنوات – حيث تم تجميد حساباتها المصرفية ، وفقدان أموالها بسبب معالج المدفوعات ( payments processor ) ، وتواجه الآن عمليات تصفية لجميع ما حصدته على مدار الثلاث سنوات .
في بيان لها ، كشفت منصة Gatecoin أن عليها “وقف العمليات بأثر فوري” . وفقًا لـ Gatecoin ، فإن مأزقها الحالي نشأ بسبب المشكلات التي واجهتها مع شركائها من البنوك . فقد رأينا المنصة تتجه إلى شركة مدفوعات خاضعة للوائح التنظيمة الفرنسية ، لكنها سرعان ما واجهت مشكلات مع معالج المدفوعات .
على وجه التحديد ، فقد واجه مزود خدمة المدفوعات تأخيراً في معالجة المعاملات ، مما أدى إلى تعرض عمليات Gatecoin للشلل تقريبًا لعدة أشهر . وبالتالي تكبدت منصة العملات الرقمية خسائر فادحة نتيجة لذلك .
لم تساعد مسألة تغيير موفر خدمة المدفوعات التي قامت بها منصة Gatecoin ، لأن مؤسسة المدفوعات التي تم التحويل إليها ، والخاضعة للوائح التنظيمة الفرنسية ، لا تزال تحتفظ بجزء كبير من أموال منصة Gatecoin . ومع ذلك ، فإن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المنصة في هذا الشأن ، لم تؤت ثمارها .
وفي تصريح لمنصة Gatecoin ، ذكرت فيه :
” بعد أن أمضينا شهورًا في محاولة إسترداد هذه الأموال ، بدأنا في إتخاذ إجراء قانوني ضد الـ PSP [ مقدم خدمة الدفع ] ، لكن تم إبلاغنا أنه من غير المحتمل أن نتمكن من إسترداد الأموال منها بالكامل . “
المشكلات المصرفية التي ألمحت إليها منصة Gatecoin في “خطاب الوداع” ، الذي بدأته في سبتمبر 2017 . في ذلك الوقت ، كانت منصة Gatecoin تمتلك حسابات مصرفية لدى بنك Hang Seng Bank في هونج كونج ، والذي يعتبر أغلبه مملوكاً من قبل مجموعة HSBC . ولكن فجأة ودون سابق إنذار ، تم تجميد هذه الحسابات .
وفقًا لمدونة قامت بسرد التفاصيل حول مأزق Gatecoin في ذلك الوقت ، فقد تحولت المنصة إلى بنكين آخرين بعد حدوث التجميد . ومع ذلك ، جمد البنكان حساباتها أيضًا . بعد ذلك تحولت Gatecoin إلى معالج المدفوعات الخاضع للوائح التنظيمة الفرنسية ، والذي يُزعم أنه هو من كان وراء إنهيار المنصة .
ومن المفارقات ، أن منصة Gatecoin المتخصصة في العملات الرقمية ، تم القضاء عليها من خلال الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية التقليدية ، التي من المفترض أن تحل مؤسسات العملات الرقمية محلها ، أو على الأقل تصبح في منافسة جدية معها .
ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أظهرت منصة Gatecoin مرونةً ، بعد أن استطاعت تخطي أزمة السرقة لعملاتها الرقمية ، التي تعرضت لها قبل ثلاث سنوات . حيث شهدت المنصة اختراقاً جعلها تتكبد خسائر بمعدل 15 ٪ من أصولها من العملات الرقمية .
في ذلك الوقت ، كانت قيمة العملات الرقمية المسروقة تعادل 2 مليون دولار ، لكنها نمت منذ ذلك الحين بما يقارب عشرة أضعاف . حيث فقدت Gatecoin نتيجة للإختراق ما مجموعه 250 bitcoins و 185000 ETH .
وكما أوضحت منصة Gatecoin في بيان لها ، قام المخترقون بإستغلال خلل في النظام سمح لغير المسؤولين بالعبث بها وإجراء تعديلات داخلية في النظام ، حيث ورد في البيان الصادر ما يلي :
” لقد أبلغناً سابقًا أن معظم أموال أصول العملات الرقمية ، يتم تخزينها في محافظ باردة متعددة التوقيعات ( multi-signature cold wallets ) . ومع ذلك ، فإن الطرف الخارجي الضار المتورط في هذا الإختراق تمكن من تغيير نظامنا ، بحيث تخطت عمليات نقل ودائع الـ ETH و BTC عملية التخزين البارد متعدد التوقيعات ، وانتقلت مباشرة إلى المحفظة الساخنة ( hot wallet ) خلال فترة الإختراق . “
لقد تم بالفعل إختيار مسئول التصفية المشروطة ( provisional liquidator ) ، ووعدت منصة Gatecoin بالمساعدة في ضمان تسريع عملية التصفية . والآن لا يسعنا إلا أن نقول ، وداعاً Gatecoin !
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