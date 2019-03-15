أمر قضائي بإيقاف أحد أقدم منصات تداول العملات الرقمية

ستقوم منصة “Gatecoin” لتداول العملات المشفرة في “هونغ كونغ” بالإغلاق والتصفية بعد محاولة فاشلة لاسترداد الأموال المفقودة في نزاع مع مزود خدمات سابق.

أعلنت أمس الشركة عبر رسالة إلكترونية للعملاء وعبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت. حيث أوضح الفريق الذي يقف وراء المشروع تعليق الخدمة بعد أشهر من القتال للبقاء والاستمرار في السوق, وفي نهاية المطاف ، صدر أمر من المحكمة بإنهاء العمليات ووقفها على الفور.

في بيانها العام، ألقت الشركة باللوم على موفر خدمة الدفع السابق (PSP) في هذا الموقف. قالت المنصة إنها بدأت تواجه مشاكل مع الخدمات المصرفية في سبتمبر 2018، بعد التجميد المفاجئ لحساباتها المصرفية في “هونغ كونغ”.

في نوفمبر من العام الماضي، أعلنت منصة “Gatecoin” أنها ستستأنف عملياتها بعد اللجوء إلى معالج دفع أوروبي لم يتم تسميته – “مؤسسة دفع منظمة بالكامل من قبل الجهة التنظيمية الفرنسية” – وأشاروا إلى بنك في سويسرا.

صرح الفريق:

“حتى بعد أن تمكنا من تخفيف خسارتنا من خلال استبدال نظام (PSP) ببدائل أكثر موثوقية لمعالجة تحويلات عملائنا في سبتمبر 2018 ، لم يتحسن الوضع لأن (PSP) لا يزال يحتفظ بجزء كبير من أموالنا.”

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أنهت المنصة رسالتها التي أكدت للعملاء أنها تتوقع إعادة توزيع العملات الرقمية المتبقية على الدائنين.

منذ عام 2016، واجهت المنصة سلسلة من المشاكل التي لا تتعلق بخدماتها المصرفية، حيث خسرت 185000 وحدة من الايثيريوم و 250 بيتكوين في هجوم أمني على المنصة. ومع ذلك، يبدو أن المنصةستصبح آخر ضحية للنضال من أجل الحصول على خدمات مالية كافية.

في شهر مارس، أبلغت “بلومبرج” عن كيفية بقاء الشركات الناشئة في المجال غير قادرة على فتح حسابات التدقيق القياسية. المقال لمحة عن قصص من تأسيس منصات تداول العملات الرقمية ورفع الملف الشخصي لما يبدو أنه مشكلة مستمرة.

اقرأ الرسالة كاملة أدناه: