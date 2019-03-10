حاكم ولاية كولورادو الأمريكية يوقع قانوناً داعماً للبيتكوين والعملات الرقمية

وقع “جاريد بوليس” Jared Polis – حاكم ولاية كولورادو ( Colorado ) ، والشهير بإعجابه بالبيتكوين – على قانون “التوكن الرقمي” ( Digital Token ) ، في 8 آذار / مارس الجاري ، مُعفياً عن العملات الرقمية من قوانين الأوراق المالية الحكومية في ظل ظروف معينة .

كما يعفي التشريع الجديد سماسرة وتجار ومندوبي مبيعات العملات الرقمية ، من متطلبات الترخيص الحكومي في ظل ظروف محدودة .

قامت “تيريزا إشتوريك” Theresa Szczurek – كبير مسؤولي المعلومات في ولاية كولورادو – بالتغريد على موقع Twitter بصورة للحاكم “بوليس” ، عقب توقيعه على قانون الـ Digital Token . حيث كان “بوليس” محاطًا بالعديد من أعضاء حكومته والمدعي العام للولاية .

وقد علقت “تيريزا” على الصورة قائلة :

” إنه ليوم مثير لتكنولوجيا الـ blockchain . فقد وقع “جاريد بوليس” على قانون الـ Digital Token اليوم ، مع المشرعين الرئيسيين ، المدعي العام وأعضاء حكومة الولاية . “

من المقرر أن يسري قانون الـ Digital Token ابتداء من الثاني من آب ( أغسطس ) القادم . ويعتبر هذا القانون الداعم للبيتكوين ، جزءًا من خطوة تهدف إلى رفع ولاية كولورادو ، إلى مركز محوري في مجال التكنولوجيا لمنصات “ويب 3.0” اللامركزية ، من خلال تسهيل الأمر على رواد الأعمال لإطلاق الأعمال القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة .

ويأمل المشرعون أن يؤدي ذلك الأمر ، إلى تعزيز إقتصاد ولاية كولورادو ، من خلال خلق وظائف جديدة ، وجذب الرأسماليين المغامرين والمطورين والمستثمرين إلى الدولة .

” إن من شأن إنشاء ولاية كولورادو لقانون الـ Digital Token – مع قيود لحماية المستهلكين – أن يجعل الشركات في الولاية ، التي تستخدم الأنظمة الإقتصادية لمجال العملات الرقمية ، قادرة على تحقيق نمو لرأس المال ، وبالتالي يساعدها ذلك على توسيع أعمالها . ”

” إن تكاليف وتعقيدات التسجيل الحكومي للأوراق المالية ، يمكن أن تفوق منافع الشركات في ولاية كولورادو ، التي تستخدم الأنظمة الإقتصادية لمجال العملات الرقمية ، التي تسعى إلى زيادة نمو رأس المال ، وإنشاء منصات إنترنت لامركزية جديدة . “

بموجب قانون الـ Digital Token ، تُعفى العملات الرقمية من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في ولاية كولورادو الأمريكية ، إذا كان “الهدف الأساسي للعملة الرقمية هو غرض إستهلاكي . ”

ومع ذلك ، لا يتم إعفاء العملة الرقمية ، إذا كانت تستخدم لـ “غرض المضاربة أو الإستثمار ” .

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بموجب قانون الـ Digital Token ، تُعفى العملات الرقمية من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في ولاية كولورادو الأمريكية ، إذا كان “الهدف الأساسي للعملة الرقمية هو غرض إستهلاكي . ” المصدر : ( حكومة كولورادو )

لقد تم تمرير هذا القانون الداعم للبيتكوين ، على خلفية حملات القمع الشاملة التي فرضتها ولاية كولورادو على مشاريع الـ ICOs الإحتيالية . ففي نوفمبر 2018 ، قدم مفوض هيئة الأوراق المالية بولاية كولورادو ، 20 قضية ضد مشاريع “عروض عملة أولية” ( ICOs ) إحتيالية .

جاءت أوامر التنفيذ تلك ، نتيجة للتحقيقات التي أجرتها فرقة عمل مختصة بمشاريع الـ ICOs ، والتي بدأت عملها في مايو 2018 . حيث قامت مجموعة العمل بالتحقيق في مشاريع الـ ICOs ، التي قامت بالإحتيال على المستثمرين بوعود زائفة بالعوائد المالية ، من خلال إستثمارات العملات الرقمية .

من المفترض أن تكون حملة القمع تلك ، التي شنتها ولاية كولورادو على مشاريع الـ ICOs الإحتيالية ، جزءًا من عملية Crypto تمشيط وتطهير أكبر . في أيار / مايو 2018 ، قام المنظمون الأمريكيون والكنديون ، بفتح أكثر من 70 تحقيقاً في عمليات الإحتيال في مجال العملات الرقمية ومشاريع الـ ICOs ، وذلك كجزء من حملة قمع منسقة واسعة النطاق .

وكان “روبرت جاردنر” قد غرد على موقع Twitter ، ناشراً تقريراً لموقع CCN الإخباري تحت عنوان : ” تقرير : 81 ٪ من مشاريع الـ ICOs هي غش ” .

في ذلك الوقت ، قالت جمعية مسؤولي إدارة الأوراق المالية في أمريكا الشمالية ( NASAA ) ، بأنها أرسلت خطابات “وقف وكف” ( cease-and-desist ) ، إلى مشغلي شركات العملات الرقمية الملتوية ، وذلك في أكثر من 40 قضية في الولايات المتحدة وكندا .

وقال “جوزيف بورغ” ، رئيس جمعية NASAA :

” يحتاج هؤلاء المجرمون إلى معرفة أن المنظمين في مجال الأوراق المالية في الولايات والمقاطعات ، يتخذون إجراءات سريعة وفعالة لحماية المستثمرين من مخططاتهم وحيلهم ” .

وجاءت عملية التمشيط لمجال العملات الرقمية ، بعد فترة وجيزة من اكتشاف ، أن الإحتيال كان منتشراً بشكل مرعب ، بين مروجي الإستثمار في العملات الرقمية ، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية . فإن ولاية تكساس تقود الولايات المتحدة في حملات قمع هذا الإحتيال .

وبالمثل ، أظهر البحث الذي أجرته شركة Satis Group – التي تعمل في مجال إستشارات مشاريع الـ ICOs – أن 81٪ من مشاريع الـ ICOs التي تم إطلاقها منذ عام 2017 كانت خدعة واحتيال . لقد أصبح التدقيق التنظيمي حول العالم ، يتدفق في نفس الوقت الذي يكتسب فيه البيتكوين وصناعة العملات الرقمية نجاحًا كبيرًا .

عزيزي القاريء ، كيف ترى تلك الخطوة التي اتخذتها ولاية كولورادو بتوقيع قانون الـ Digital Token ؟ ، وهل تعد هذه الخطوة تمهيداً للخطوة المحورية التي ينتظرها مجتمع العملات الرقمية من هيئة الـ SEC ؟

بإمكانك القيام بوضع تعليقك أو طرح أسئلتك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..

المصدر : CCN

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