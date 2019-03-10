السلطات الأمريكية تلقي القبض على رئيس مشروع OneCoin الإحتيالي في لوس إنجلوس

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في خبر مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية ، و بالتحديد المهتمين بمشروع OneCoin ، ألقى مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI القبض على زعيم إدارة مشروع OneCoin – و هو أحد المشروعات الشهيرة في عالم العملات الرقمية ، و الذي طالما ما وصف بالمشروع الإحتيالي في مجتمع العملات الرقمية – فيما تمتليء بواطن هذه الصناعة بالعديد و العديد من عمليات النصب و الإحتيال بطريقة أو بأخرى سواء كان من طرف مشاريع الطرح الأولى أو منصات التداول أو المشاريع الوهمية التي تستدرج المستثمرين بوعود كبيرة للغاية مثل مشروع OneCoin .
و في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” تفاصيل التقرير ”
في يوم 6 مارس الجاري ، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ( FBI ) القبض على المدعو قسطنطين إيجناتوف – و هو رئيس إدارة مشروع OneCoin ، و ذلك بعد أن ضبطته السلطات المسئولة في مطار ولاية لوس أنجلوس الدولي (LAX) ، و تزعم الحكومة الأمريكية أن المدعو إيجناتوف يعتبر واحدا من عدة عقول مدبرة كانت وراء مشروع المالتي بليون دولار القائم على النظام الهرم في عالم العملات الرقمية – و الذي يشار إليه على أنه نظام إحتيالي في أغلب الأحيان – .
واجهت شركة OneCoin غرامات جزائية ، و إجراءات جنائية في جميع أنحاء العالم – لا سيما في دولة الهند ، حيث تم بالفعل إتهام عدد 22 من المروجين للشركة ، كما فرضت حكومة الصين إتهامات ضد المروجين لمشروع OneCoin ، و ذلك في حين أن العديد من البنوك المركزية قد أصدرت تحذيرات بخصوص هذا المشروع .
و يذكر أن مشروع OneCoin كان قد ادعى في ترويجه أنه يخلق عملة رقمية ثورية ، و بدلا من ذلك ، و وفقا لأحد الباحثين ، فإن هذا المشروع يستخدم قاعدة بيانات SQL بسيطة بدلا من شبكة بلوكتشين حقيقية ، و يبدو مشروع OneCoin منافس فقط في مجال النصب و الإحتيال مثله مثل مشروع BitConnect الإحتيالي .
يزعم المدعون العامون أن مشروع OneCoin كان عبارة عن مشروع مالتى بليونير مبني على مخطط هرمي في مجال العملات الرقمية
مصدر الصورة : Shutterstock
و في الوقت الذي تريد فيه سلطات متعددة أن تلاحق مروجي شركة OneCoin ، فإن حكومة الولايات المتحدة لديها بالتأكيد أطول تاريخ لملاحقة المحتالين في صناعة العملات الرقمية ، حيث اتهمت السلطات الأمريكية المدعو قسطنطين إيجناتوف زعيم قادة شركة One Coin بالتآمر لإرتكاب الإحتيال الإلكتروني .
لقد كان قسطنطين إيجناتوف في الولايات المتحدة منذ يوم 27 فبراير / شباط نهاية الشهر الماضي ، و ذلك طبقا لما ورد عندما استولى ضباط الجمارك على هاتفه ، و الكمبيوتر المحمول الخاص به ، و قاموا بجمع الأدلة ، و تواجه أخت قسطنطين إيجناتوف المزيد من الإتهامات مثل :
” الإحتيال عن طريق الإنترنت ، و الغش في مجال الأوراق المالية ، بالإضافة إلى جرائم غسيل الأموال “.
و هي لا تزال حرة طليقة حتى الآن .
و كنتيجة لعمليات الترويج الإحتيالية المضللة ، و التي قام بها المدعو قسطنطين إيجناتوف زعيم الشركة و أخته ، و غيرهم من القادة المروجين لمشروع OneCoin الإحتيالي ، فقد استثمر ضحايا الشركة مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم في هذه العملة الرقمية الإحتيالية ، و بعد اعتقاله ، ظهر إيجناتوف زعيم الشركة في محكمة Magistrate Court في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا ، و تم احتجازه بالتهمة التي وردت في ملف الشكوى .
و يبقى جزء من التهمة الأساسية التي و جهت ضد قسطنطين إيجناتوف و شقيقته يتعلق في الأساس بحقيقة أنهم لم يطلقوا أي عملة رقمية فعلية ، و بدلاً من ذلك ، فإنهم قاموا بإستخدام قاعدة بيانات SQL خاصة لتسجيل المعاملات داخل شبكة مشروع OneCoin ، و ذلك في نموذج إحتيالي صريح Ponzi fashion .
حيث قام هؤلاء بتشجيع الناس على الإستثمار في العملة الرقمية الخاصة بشركة Onecoin بوعود الربح المضمون .
لقد استاءت السلطات الدولية من كمية الأموال التي نجح ذلك المخطط الإحتيالي في جلبها من ضحاياهم ، خاصة من تلك المناطق الفقيرة مثل دولة فيتنام ، حيث ادعى قادة شركة Onecoin أن لديها قدراً من الشرعية .
و طبقا لما ورد تقول جزء من إتهامات قسطنطين إجناتوف :
” مشروع شركة OneCoin يفتقر إلى وجود شبكة بلوكتشين حقيقية يمكن التحقق منها ، و يمكنها تسجيل سجلات تعدين العملة الرقمية OneCoin عملة المشروع من قبل الأعضاء ، في الواقع فإن عملات OneCoins لا يتم تعدينها من قبل الأعضاء “.
إن ذكر هذه الحقيقة في لائحة الإتهام يجعل القضية مثيرة للإهتمام بالنسبة لعشاق العملات الرقمية ، بحكم تعريفه ، من الصعب وصف شبكة بلوكتشين عامة public blockchain بأنها عملية نصب ، ما لم تكن هناك جوانب أساسية أو غيرها من الجوانب التي تكافئ بعض المشاركين دون وجه حق .
و مع ذلك ، فإن التقارير تدعي قيام قسطنطين إيجناتوف ، و شقيقته بدورهم بنشاط في تطوير ، و ترويج مشروع OneCoin ، و تشير لائحة الإتهام إلى مقطع الفيديو التالي :
نستعرض معكم الفيديو التالي بعنوان محاضرة قسطنطين إيجناتوف في مؤتمر One Life في برشلونة في يوم 1 سبتمبر عام 2018
و تحدث قسطنطين إيجناتوف إلى الشريك المؤسس في الشركة في مقولة واحدة قائلا :
“كما أخبرتني أنت ، لن تعمل الشبكة مع أشخاص أذكياء “
و على ذلك قد يكون الشريك المؤسس في شركة Onecoin أحد المطلوبين لدى جهات التحقيق في هذه القضية ، أو ربما قد يكون متعاونا بالفعل ضد المتهم إيجناتوف و شقيقته .
و يذكر أنه في مهمة الحصول على مستخدمين جدد لشراء المزيد من العملة الرقمية لمشروع Onecoin في العام الماضي ، قال المتهم إيجناتوف في حديثه لمروجين ضمن الدائرة الداخلية للشركة أنهم سيطلقون شبكتهم OneCoin بشكل عام في شهر أكتوبر من عام 2018 ، حيث أراد قائد مشروع OneCoin أن يحفز المستثمرين الحاليين وقتها لشراء المزيد من العملة الرقمية الوهمية Onecoin تحسبا لإرتفاع الأسعار على حد وعودهم و إغراءتهم ، و لكن مشروع OneCoin لم يطلق للعامة أبدا بالطبع .
و لعل الجانب الأكثر إثارة للإهتمام من إعتقال قسطنطين إيجناتوف هو أنه كان يجهز مشروعا بديلا كخطة إحتياطية مختلفة عن مشروع OneCoin ، و كما قد يكون معروفا بالنسبة لمن هم على دراية بهذه القضية ، فإن شقيقة إجناتاتوف ، روجا إجناتوفا ، هي في الواقع ، المروج الرئيسي لشركة OneCoin ، و هي المالك الحقيقي لهذا المشروع الإحتيالي .
لقد احتجز موظفو الجمارك المتهم إيجناتوف ، و استولوا على هاتفه و حاسبه المحمول في أواخر شهر فبراير الماضي ، و اكتشفوا أن لديه كامل السلطة بتوكيل عام على ممتلكات أخته بالفعل .
و في نفس الوقت لدي السلطات الألمانية ملف خاص بهذه القضية ، و تسعى للقبض على السيد روخا إيجناتوفا شقيقة قسطنطين إيجناتوف .
و في هذه النقطة ، من الواضح أن أي شخص لا يزال يستثمر أموال جديدة في مشروع OneCoin الإحتيالي فإنه لم يقم بأي بحث حول المشروع بعد .
و يستهدف المخطط على وجه التحديد هؤلاء السذج ، و الأشخاص الذين ليس لديهم ذكاء كافي للقيام بالبحث ، حيث أن أي عملية بحث سريعة عن مشروع OneCoin سوف تظهر لك تحذيرات من البنوك المركزية ، و العديد من التقارير الأخرى حول عدم شرعية مشروع OneCoin.
و مع كل ذلك ، تم نشر مقطع فيديو جديد على قناة Earning Box في موقع يوتيوب منذ يوم واحد فقط لا يزال يروج للمشروع ، بل و يعد بإنشاء منصة تداول لمشروع OneCoins.
نستعرض معكم الفيديو في الأسفل بعنوان ” أخبار رسمية 100 في المائة عن منصة التداول الخاصة بمشروع Onecoin ، قريبا هناك إعلان رسمي عن إطلاق منصة Xcoinx .
في النهاية هناك طرق كثيرة للإحتيال في مجال العملات الرقمية ، و مشاريع النصب لا تنتهي لذلك كن حذر صديقي في تقييمك لمثل هذه المشاريع و ابتعد عنها .
و الآن عزيزي القاريء بعد إستعراضنا للتقرير هل قمت بالإستثمار في عملة Onecoin من قبل ؟ و هل مررت بتجربة مماثلة في مشروع آخر ؟ شاركنا رأيك و دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : ccn.com
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