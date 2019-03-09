آي بي إم تكشف عن براءات اختراع جديدة من أجل حماية وإدارة قواعد البيانات

تام شمس - السبت 9 مارس 2019 09:50 صباحاً - أكّد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة إن شركة آي بي إم العملاقة متعددة الجنسيات تضيف إلى مجموعتها من براءات الاختراع حول بلوكتشين مع طلبين جديدين، وذلك حسب الوثائق المنشورة في الخامس من مارس.

ووفقًا لوثيقة واحدة من براءتي الاختراع، تسعى آي بي إم الآن إلى استهداف أمان الشبكات باستخدام تقنية بلوكتشين. بينما تركز براءة الاختراع الثانية على إدارة قواعد البيانات باستخدام التكنولوجيا.

حيث يوضح وصف أول براءة اختراع أنه "يمكن تحقيق تأمين سجل البيانات باستخدام بروتوكولات أمان الشاشة بمستويات مختلفة من الأمان، تتراوح من مستوى أمان منخفض إلى مستوى عالٍ من الأمان، ولديها تركيبات مختلفة من تكوينات الأجهزة والبرامج"، متابعًا:

"قد يسمح الأمان المنخفض بالوصول المفتوح إلى سجلات الأحداث في حين أن الأمان العالي قد يحد بشكل كبير من الوصول إلى سجلات الأحداث. وقد تتطلب حماية النظام الذي تتم مراقبته من المتسللين الذين لديهم إمكانية الوصول لتغيير سجلات الأحداث نوعًا جديدًا من تكوينات الأمان". Advertisements

أما بالنسبة لبراءة الاختراع الثانية، تقول شركة آي بي إم إن ما يسمى أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMSs) غير فعالة في الوقت الحالي بسبب حجمها الكبير ويمكنها بالتالي الاستفادة من تبسيط حلول بلوكتشين.

حيث تلخص وثيقة البراءة أنه "يتم تكوين أنظمة إدارة قواعد البيانات عادةً لفصل عملية تخزين البيانات من الوصول إلى البيانات المخزنة في قاعدة البيانات أو معالجتها أو استخدامها"، مواصلة:

"غالبًا ما تتطلب أنظمة إدارة قواعد البيانات موارد هائلة للتعامل مع أعباء العمل الثقيلة الموضوعة على مثل هذه الأنظمة. وعلى هذا النحو، قد يكون من المفيد إدارة أنظمة إدارة قواعد البيانات باستخدام قاعدة بيانات بلوكتشين."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فقد قامت آي بي إم بنشر العديد من عروض بلوكتشين المؤسسية على مدى السنوات العديدة الماضية، وبشكل أساسي في إطار مشروع آي بي إم بلوكتشين.