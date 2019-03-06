كيفية شراء وبيع الاثريوم Ethereum خطوة بخطوة فبعد عرضنا لموضوع يشرح ببساطة وسهولة ما هو الاثريوم Ethereum، كيف يعمل الاثريوم Ethereum وكيف يتم استخدامه. نقدم لكم في هذا الموضوع كيفية شراء وبيع الاثريوم Ethereum خطوة بخطوة. ونعتمد في دليلنا هذا لشراء وبيع الاثريوم على المحفظة الأكثر سهولة وملاءمة لتخزين الاثريوم Ethereum وكل العملات القائمة على بلوكشين الاثريوم Ethereum blockchain.

كيفية شراء وبيع الاثريوم Ethereum

كما سبق وذكرنا، سنعتمد في هذا الدليل على المحفظة الأكثر سهولة وملاءمة لتخزين الاثريوم Ethereum، ألا وهي MyEtherWallet. وسنشرح كيفية شراء وبيع الاثريوم من خلال ثلاث عمليات:

إنشاء محفظة اثريوم (MyEtherWallet)

1- قم بزيارة myetherwallet.com وأدخل كلمة مرور من الصعب تخمينها (لكن لا تنساها).

ملاحظة: إذا نسيت كلمة المرور هذه قد تفقد الوصول إلى رصيدك من الاثريوم Ethereum.

اضغط على “Create New Wallet”.

2- انقر على “Download Keystore File”. احرص على قراءة التحذيرات وفهمها.

من المهم جدا أن تحفظ هذا الملف في مكان آمن ( أقراص صلبة خارجية و / أو مفتاح USB على سبيل المثال).

بعد الانتهاء من هذا، انقر على “I understand. Continue”

3- الآن سوف يتم منحك مفتاحا قويا غير مشفر خاص بمحفظتك.

ملاحظة: لا تعط هذا المفتاح لأي شخص. إذا قمت بذلك، فيمكن فتح محفظتك وسحب الرصيد المتوفر لديك.

فكر في حفظ مفتاحك الخاص في مكان آمن، ثم احذف جميع الإشارات إليه من جهاز الكمبيوتر. لماذا ا؟ لأنه في وقت ما في المستقبل قد يصيب الكمبيوتر فيروس، أو تستعمل برنامجا ضارا، أو تزور موقعا على شبكة الانترنت مرفقا بإعلان يتضمن تعليمات برمجية خبيثة.

هذه الأشياء ستستهدف مفتاح محفظتك، كما أنها طريقة سهلة لفتح محفظتك وسرقة رصيدك.

بعد ذلك، انقر على “Save your address”.

4- ستقوم الآن بفتح محفظتك الجديدة.

حدد الخيار “Keystore File”، حمل الملف الذي حفظته في الخطوة 2، ثم أدخل كلمة المرور.

بعد الانتهاء، مرر لأسفل الصفحة للاطلاع على المحفظة المفتوحة.

5- سترى سلسلة طويلة من الحروف والأرقام تحت اسم “Your Address”.

هذا هو عنوان المحفظة الشخصية الخاصة بك، والتي ستقوم بإرسال رصيدك من الإثريوم لها.

انسخ هذا العنوان واحفظه في مكان آمن حيث ستحتاجه قريبا.

كيفية شراء وبيع الاثريوم Ethereum من Binance

من على بينانس يمكنك شراء الاثريوم Ethereum بالبيتكون او بأي عملة اخرى و ايضا ببطاقة فيزا او ماستر كارد. كيف؟

ما عليك هو تدخل لحاسبك على Binance , ان لم يكن لك حساب انشئ حسابك من الان عبر خطوات سهلة.

ان كنت تديد الشراء بالبيتكوين او اي عملة اخرى عبر بينانس ابدأ من Funds >> Deposits و اختر العملة التي تريد شراء مقابلها الايثريون و ارسل العملة الى بينانس. لما تصل العملة مثلا البيتكوين الى محفظتك في بينانس.

من Funds >> Balance ستجد ما ارسلته الى بينانس من البيتكوين، قم بظغط على Trade في اقصى يمين العملة اختر مقابلها بالاثريوم و ستدخل على السوق. في السفل ستجد شراء بالاخضر، حدد النسبة التي ستشتريها بعد الظغط على Market حتي تشتري بثمن السوق. و اظعط Buy.

طبعا مباشرة ستجد الاثريوم في محفظتك.

اما عن الشراء ببطاقة فيزا او ماستر كارد، عبر Funds >> Buy with Credit Card. حدد الايثريوم و القيمة التي تريد ان تشتري و انتقل الي الخطوات السهلة.

كيفية شراء وبيع الاثريوم Ethereum من على منصة Coinbase

6- قم بزيارة www.coinbase.com. اضغط على زر “sign up” واملأ بياناتك المطلوبة (تأكد من أن اسمك مكتوب كما هو على بطاقة هويتك بالضبط.

للتحقق من حسابك، يجب تقديم رقم هاتف وتحميل صورة لبطاقة هويتك والتحقق من بطاقة ائتمانك أو حسابك المصرفي قبل أن تتمكن من الشراء.

ملاحظة: في حالة استخدام الحساب المصرفي لشراء ايثريوم، تتم العملية بسرعة مع اقتطاع نسبة أعلى مما يتم اقتطاعه عند اسخدام التحويل المصرفي للشراء، والذي يجعل عملية الشراء تستغرق مدة أطول.

7- بعد التحقق من تفاصيل الدفع، انقر على “buy/sell” في القائمة العليا.

اختر “ايثريوم”، وفي الجزء السفلي من الصفحة اختر كم تريد أن تنفق بالعملة المحلية وعدد القطع النقدية التي تريد شراءها. ثم انقر على زر “Buy” الكبير.

8- سيطلب منك تأكيد عملية الشراء.

اضغط على زر “Confirm Buy”.

حسنا! هكذا، تكون قد امتلكت بعضا من الايثريوم.

ثالثا: إرسال اثريوم إلى محفظة MyEtherWallet

9- انقر على “Accounts” في القائمة العلوية، ثم اعثر على محفظة إثريوم المدرجة على اليسار.

انقر على “Send”.

10- في خانة “Recipient”، قم بلصق عنوان المحفظة الشخصية MyEtherWallet الذي حفظته سابقا في الخطوة 5.

في خانة المبلغ، اكتب كم إثريوم كنت ترغب في إرساله (ستجد خيار “use max” إذا كنت ترغب في إرساله بالكامل).

انقر على “Continue”.

قد يطلب منك Coinbase التأكيد بواسطة كلمة المرور / الهاتف. اتبع التعليمات حتى يتم تأكيد إرسال إثريوم.

11- بعد بضع دقائق، يجب أن ترى إثريوم في محفظتك MyEtherWallet (قد تضطر إلى تحديث الصفحة وتسجيل الدخول إلى محفظتك مرة أخرى).

لاحظ أن المبلغ قد يكون أقل قليلا مما توقعت إيجاده، وهذا راجع لاقتطاع ثمن النقل.

12- قد ترغب مستقبلا في نقل رصيدك من ETH. هذا سهل!

اضغط على ‘send ether & tokens’، ثم افتح محفظتك باستخدام الملف Keystore وكلمة المرور أو المفتاح الخاص. في ‘To address’ قم بإدراج عنوان المحفظة التي تريد إرسال ال Ether إليها.

ثم اكتب كمية الرصيد الذي ترغب في إرساله (أو اضغط على “send entire balance” لإرساله كاملا).

اضغط على “generate transaction”.

13- تحقق أنك قمت بإدخال عنوان المحفظة والمبلغ بشكل صحيح ثم اضغط على “Send transaction”.

على النافذة التي ستظهر لك، انقر “Yes, I am sure! Make transaction”.

14- تم إرسال المعاملة. في المربع الأخضر الذي يظهر انقر على “View TX”. سيتم نقلك إلى شاشة حيث يمكنك التأكد من أن المعاملة قد تمت بنجاح.

ماذا عن بيع إثريوم؟

يمكنك ببساطة عكس ترتيب المهام التي قمت بها في هذا الدليل.