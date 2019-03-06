دليل تعدين الايثريوم : كيفية تعدين عملة الإيثريوم Ethereum

دليل تعدين الايثريوم او كيفية تعدين عملة الإيثريوم Ethereum هو ما سنشرحه في هذه المقالة سنشرح كيفية تعدين العملة الرقمية المشفرة الايثريوم Ethereum ، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتعدين ETH بشكل مربح.

الإيثيريوم Ethereum هو بروتوكول بلوكشين جماعي ، مفتوح المصدر يتميز بتطبيق العقود الذكية. وهذا يسمح ببناء تطبيقات لامركزية أخرى متأسسة علی بلوكشين الاثريوم . الايثر/الايثريوم هو العملة الرقمية المشفرة التي يتم إنشاؤها بواسطة التحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة . تم اقتراح الايثريوم وتأسيسها من قبل Vitalik Buterin في عام 2013 . وهناك أيضًا العديد من المؤسسين الآخرين بما في ذلك Dr. Gavin Woods و Joseph Lubin و Charles Hoskinson و Anthony Diiorio .

تستخدم آلة إثيريوم الافتراضية (EVM) ، اللامركزية ، شبكة دولية من العقد العامة لتنفيذ البرامج النصية . تعتبر الايثريوم ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة في السوق (69 مليار دولار أمريكي). إنها واحدة من العملات الرقمية المشفرة القليلة التي لا تزال تستخدم آلية اثبات العمل (PoW) المقاومة لASIC و التي يمكن تعدينها باستخدام قوة الحوسبة GPU العادية .

تعدين الايثريوم Ethereum

إذا كنت تفكر في تعدين عملة الايثريوم ، يجب أن تفكر أولاً في ما إذا كنت ستعدن بشكل فردي ام انك ستتجه للتعدين في pool أو التعدين السحابي . ترتبط عمليات التعدين في pool برسوم اكثر ، لكن يمكنك أن ترى ارباحا أسرع مقارنة بالتعدين الفردي. في هذه المرحلة ، فإن الطريقة الأكثر ربحية وفعالية لتعدين عملة الايثريوم هي التعدين السحابي او التعدين في pool . دعنا نتعرف علی عناصر و خطوات تعدين الايثريوم حتى تحصل على فهم كامل للتكنولوجيا الأساسية وكيفية عملها.

تعدين الايثريوم و آلية الاجماع

تستخدم الايثريوم حالياً آلية توافق الآراء الخاصة بـ Ethash القائمة على أساس خوارزمية تجزئة Keccak الأصلية . تم تصميم Ethash 1.0 ليكون مقاومًا لASIC – بسبب صلابة ذاكرته ، مما يجعل من الصعب تشغيل شرائح ASIC الخاصة . يستخدم Ethash مجموعة بيانات سعة 1 جيجابايت تُعرف باسم الرسم البياني (DAG) ، ولديه أيضًا ذاكرة تخزين مؤقت سعة 16 ميجابايت، والتي يتم تجديدها كل 30.000 كتلة. . يستخدم معدنوا الايثريوم عدادات cryptographic ، إلى جانب أجزاء من DAG لإنشاء تجزئات مختلطة باستخدام بيانات الاستلام و المعاملات.



كانت هناك العديد من المقترحات لنقل الايثريوم إلى آلية اثبات الحصة (POS) ، على النحو المبين في الورقة الصفراء الأصلية. تم تقديم أحدث مقترح ، EIP 1011 ، في 20 أبريل ، 2018 ، الذي يقترح الانتقال إلى آلية توافق آراء هجينة تستخدم كل من PoW و PoS. يسمى هذا التطبيق Ethereum Casper. سيغير هذا الاقتراح كيفية تعدين عملة الايثريوم بشكل كبير ، بمجرد تنفيذه . ومن المهم معرفة أنه على المدى الطويل ، يسعى الايثريوم إلى تغيير آلية الاجماع الخاصة به ليكون مستندًا بالكامل علی آلية إثبات العمل PoW . هذا يعني أن الايثريوم لن تكون قابلة للتعدين بعد الانتقال الكامل إلى PoS.

أجهزة تعدين الايثريوم

يتم تعدين الايثريوم في الأصل باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) و وحدات معالجة الرسومات (GPU) المقاومة لـ ASIC. منذ نشأتها تغير الكثير. فلم يعد مربحاً التعدين باستخدام وحدات المعالجة المركزية (CPU) ، واصبحت ، (GPU) هي الطريقة الأساسية لتعدين الايثريوم وهي واحدة من أكثر العملات ربحية بسبب اسعارها . أدت الزيادة في تعدين الايثريوم إلى عدم توفر العديد من وحدات معالجة الرسومات (GPU) للألعاب و قد تسببت في زيادة كبيرة لسعرها في السوق ، عالميا .

يتم تخزين Ethash DAG في VRAM الخاصة ب GPU ، لذلك يحتاج تحميل DAG إلى ما يكفيمن المساحة . ستحتاج أيضًا إلى بطاقة رسومات تحتوي على ما لا يقل عن 3 غيغابايت من VRAM من اجل تعدين الايثريوم . أي شيء أقل غير كاف ولن يتمكنك من التخلص من عدين الايثريوم.

فيما يلي بعض المكونات الأساسية لتعدين الايثريوم :

اللوحة الأم (Motherboard) : تمتلك PCI كافية ، و هذا يعتمد على عدد وحدات معالجة الرسومات GPU التي تريد تزويد الجهاز بها .

: تمتلك كافية ، و هذا يعتمد على عدد وحدات معالجة الرسومات التي تريد تزويد الجهاز بها . غشاء مفتوح : سوف تحتاج إلى واحد من شأنه أن يبقي وحدات معالجة الرسومات GPU باردة قدر الإمكان .

: سوف تحتاج إلى واحد من شأنه أن يبقي وحدات معالجة الرسومات باردة قدر الإمكان . كبلات Riser : سيحتاج كل معالج GPU إلى كابل .

: سيحتاج كل معالج إلى كابل . وحدة الإمداد بالطاقة : يجب أن تتوفر علی الطاقة الكافية لتشغيل وحدات معالجة الرسومات ( GPUs ) ، و التي تعتمد على الطاقة بكثافة .

: يجب أن تتوفر علی الطاقة الكافية لتشغيل وحدات معالجة الرسومات ( ) ، و التي تعتمد على الطاقة بكثافة . اتصال إنترنت .

مع ذلك ، لا بد من الإشارة إلى وجود العديد من الشائعات حول Bitmain وبعض الشركات الأخرى مثل Samsung ، والتي ستنشئ برنامج تعدين لASIC سيتم إصدارها في الربع الثاني من عام 2018. و الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كفاءة تعدين GPU.

يوجد أدناه جدول يوضح بعض وحدات معالجة الرسومات GPU لسنة 2019 التي يمكن استخدامها حاليًا لتعدين الايثريوم بشكل مربح :

GPU لسنة 2019 لتعدين الايثريوم

تعدين الايثريوم السحابي

يمكن أن يكون التعدين السحابي مربحًا إذا تم إجراؤه بشكل صحيح مع pools للتعدين جديرة بالثقة. ستحتاج إلى إجراء الكثير من الأبحاث ومراجعة تعليقات المستفيدين الاخرين ، للتأكد من أنك تعمل مع شركة تعدين سحابي مرموقة . تعتبر مراجعات النظراء دائمًا وسيلة جيدة لمعرفة ما إذا كان أي شخص يواجه مشكلات في الدفعات . واحدة من شركات التعدين السحابية الأكثر شهرتا وذات سمعة عالية هي Genesis Mining. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عنها في مقالنا السابق .

ايجابيات التعدين السحابي :

الهدوء -عدم وجود أي صوت لمراوح التبريد و المعدنين.

لا زيادة في تكاليف الكهرباء أو مشاكل التهوية بسبب ارتفاع درجة حرارة المعدات.

لا تترك مع أجهزة قديمة باهظة الثمن عند انتهاء عملية التعدين.

سلبيات التعدين السحابي :

خطر الاحتيال أو عدم تلقي الارباح.

خطر ايقاف عملية التعدين بسبب مخاوف مادية

انخفاض الأرباح بسبب رسوم التشغيل التي يتقاضاها المعدنون

برامج تعدين الايثريوم

البرامج المستخدمة لتعدين الايثريوم لا تقل أهمية عن الأجهزة المخصصة لذلك . و كل برنامج مخصص لجهاز معين . أنت ترغب في الحصول على أقصى استفادة من أجهزتك ، لذلك فإن استخدام برنامج التعدين الصحيح وتحسين وحدة معالجة الرسومات أو وحدة المعالجة المركزية يعد أمراً أساسياً لجني أرباح التعدين .

ستحتاج إلى برنامج لمراقبة درجة الحرارة لرفع أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU) ، وتقليل استخدام الطاقة بشكل عام. يستخدم العديد من المعدنون MSI Afterburner لرفع تردد التشغيل و GPU-Z للتحكم في درجة الحرارة .

برنامج تعدين Claymore هو الأكثر استخداما و يتميز بجودة عالية . إنه أقوى وأحسن برنامج للتعدين . بمساعدة هذا البرنامج يمكنك أيضا استخراج عملتين رقميتين دفعة واحدة و الزيادة دخلك . Ethminer هو خيار آخر . يجب أن يكون إعداد البرنامج بسيطًا ويتضمن تنزيل واستخراج ملفات zip.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من امتلاك محفطة ETH من أجل التوصل بمكافآت الكثل الخاصة بك . إذا كنت لا تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات ، فإن محفظة الويب مناسبة لك . تذكر عدم مشاركة مفتاحك الخاص مطلقًا ، ومن الأفضل تنزيل ملف keystore / JSON او استخدم MetaMask. إذا كنت تنوي الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود ، فإن أفضل طريقة وأكثرها أمانًا لاحتفاظ عملاتك الرقمية هي في محفظة خاصة ، لذا سيكون خيار Ledger Nano S أو Trezor الأفضل بالنسبة لك.

تعدين الايثريوم : الصعوبة و الارباح

نمی معدل تجزئة الشبكة أضعافا مضاعفة منذ التأسيس ، وهو ما يبرر ترتيب الايثريوم في سوق العملات الرقمية المشفرة و امتلاكه لإمكانات سعرية ضخمة . بسبب تحالف شركة الايثريوم مع العديد من الشركات الكبرى الأخرى ، ستصبح شركة الايثريوم رائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة . شهدت عملة الايثريوم نمواً هائلاً منذ أوائل عام 2017 . وقد أدت الزيادة في الأسعار إلى ارتفاع الطلب و الزيادة من صعوبة تعدينه .

سيسمح لك الجدول اسفله بادخال طاقة التجزئة الخاصة بك ، وتكاليف الطاقة ، وأية رسوم اخری بحيث يمكنك توقع إمكانية الربح . سيسمح لك أيضًا بقياس تكاليفك بدقة أكبر و معرفة ما إذا كان صافي الربح من التعدين يستحق الجهد . يرجى ملاحظة أن هذا الرسم المبياني هو لأغراض توضيحية فقط ويمكن أن تختلف النتائج اعتمادًا على المدخلات الخاصة بك وسعر العملة في السوق .

حساب الربح من تعدين الايثريوم

مع إمكانية إدخال معدني ASIC وزيادة إمكانات السعر ، فإن عملة الايثريوم تستحق التعدين و هي بالتاكيد واحدة من أفضل العملات الرقمية المشفرة .