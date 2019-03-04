إنترنت الأشياء IoT بدون اي تعقيد هي شبكة تتألف من مواد الكترونية قادرة على جمع، التحقق، ارسال، تحليل وتبادل المعلومات الإلكترونية. انترنت الأشياء IoT يتضمن مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية اي اجهزة مبرجة بخورزميات تقوم بحسابات معقدة لتصل الى قرارات تفيدنا ، الاجهزة قد تبدأ من الآلات الصناعية التي تنقل البيانات حول عملية الإنتاج إلى أجهزة الاستشعار التي تتعقب المعلومات حول جسم الإنسان مثلا. في كثير من الأحيان ، تستخدم هذه الأجهزة بروتوكول الإنترنت اي بروتوكول الايبي IP ، وهو بروتوكول نفسه الذي يحدد أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت العالمية ويسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض. الهدف وراء انترنت الأشياء IoT هو أن يكون لديها أجهزة لها تقرير ذاتي في الوقت المناسب لذلك مع تحسين الكفاءة وإحضار المعلومات الهامة إلى الى البشر من اجل خدمة البشر بدون تدخل البشر.

انترنت الأشياء IoT بدون اي تعقيد

ما هي انترنت الأشياء IoT ؟

يرجع مصطلح انترنت الأشياء IoT إلى كيفن أشتون من بروكتر أند غامبل ، الذي استخدم عام 1999 لوصف دور علامات RFID في جعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة. في ذلك الوقت ، كانت فكرة جمع البيانات إلكترونياً في منشأة إنتاج أو مستودع وربطها بأجهزة الكمبيوتر للتحليل لا تزال جديدة للغاية. في السنوات الأخيرة ، ظهر عدد مهول من أجهزة الاستشعار الذكية. حسب أحد التقديرات ، سيكون هناك 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2020.

ماذا يمكن أن تفعل انترنت الأشياء IoT ؟

تعد انترنت الأشياء IoT بتحويل مجموعة واسعة من المجالات. في الطب ، على سبيل المثال ، يمكن للأجهزة المتصلة مساعدة الأطباء على مراقبة المرضى داخل وخارج المستشفى. يمكن لأجهزة الكمبيوتر بعد ذلك تقييم البيانات لمساعدة المعنيين على ضبط العلاج وتحسين نتائج صحة المرضى.

ومن المجالات الأخرى التي تشهد أيضًا تحولًا هو التخطيط الحضري. عندما يتم وضع أجهزة الاستشعار التي تحتوي على عنوان IP تحت شارع مزدحم ، على سبيل المثال ، يمكن لمسؤولي المدينة تنبيه السائقين حول التأخيرات أو الحوادث القادمة. وفي الوقت نفسه ، يمكن لعلب القمامة الذكية تنبيه المعنين و المسؤولين عن نظافة المدينة بأنها امتلأت ، وبالتالي تحسين مسارات جمع النفايات.

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كيف ستؤثر انترنت الأشياء IoT على الأعمال؟

من المرجح أن يعني استخدام الأجهزة الذكية أيضًا ميزة تنافسية للشركات التي تستخدمها بشكل استراتيجي. على سبيل المثال ، من خلال تتبع البيانات حول استخدام الطاقة ومستويات التخزين في مخازن السلع ، هذا يمكن الشركة أن تقلل إلى حد كبير من تكاليفها الإجمالية في العديد من جوانب المشكلة للعلامات التجاربة. قد يساعد الاتصال أيضًا الشركات على التسويق للمنتجات بشكل أكثر فعالية. عبر تتبع سلوك المستهلك داخل المتاجر ، يمكن لمتاجر التجزئة نظريًا تقديم توصيات مخصصة على المنتجات للمستهلك مما يزيد من الحجم الإجمالي لعملية البيع ف المتاجر. بمجرد أن يكون المنتج في منزل المستهلك ، فهو يتسعمله و قد لا يشعر انه يحتاج لشراءه لانه لم يعد باقي منه في المزل، ف مع انترنت الأشياء IoT يمكن ان يصل بتنبيه قبل انتهاء المنتج.

كما هو الحال مع جميع الأسئلة المتعلقة بالبيانات الشخصية ، هناك العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والتي لا يزال يتعين معالجتها عندما يتعلق الأمر ب انترنت الأشياء IoT . فقد تقدمت التكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من بيئتها التنظيمية ، لذلك هناك مخاطر تنظيمية محتملة تواجه الشركات التي تواصل توسيع نطاق الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

بعد كل هذع المعلوات لك ان تتخيل كيف سيصبع العالم، مع البلوكشين ، العملات الرقمية ، انترنت الأشياء IoT.