ما هو ICO او Initial Coin Offering أو العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة ؟ فمن خلال قرائتك لهذا الموضوع الذي هو الجزء الاول و فيه، ستتعرف على ما هو ICO او Initial Coin Offering أو العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة، هذا السؤال من خلال معطيات البحث بالعربية، العديد من المهتمين بالعملة الرقمية المشفرة يبحثون عن المعنى او التعريف و من يفهمهم ما هو ICO او Initial Coin Offering أو العرض الأولي للعملة الرقمية، عبر هذا الموضوع المجزء سنتطرق بالتفصيل على ما هو ICO بالنسبة للمستثمر، و المستهلك، و صاحب المشروع لان لكل فئة نصيبها من هذا المقال، و لكل فئة لها تعريف خاص للعرض الأولي للعملة.

ما هو ICO او Initial Coin Offering

تعريف ICO او العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة

Initial Coin Offering هي وسيلة غير منظمة يتم من خلالها جمع الأموال لمشروع عملة رقمية جديدة تتأسس على البلوكشين .Initial Coin Offering او العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة او ICO هي حملة بيع الرموز يقوم بالترتيب اليها من قبل الشركات الناشئة لتجاوز عملية جمع رأس المال الصارمة والمنظمة التي يتطلبها أصحاب رؤوس أموال أو البنوك. في حملة ICO، او حملة بيع الرموز خلالها يتم بيع نسبة مئوية من العملة الرقمية المشفرة إلى الداعمين للمشروع، اي المستثمرين او المشترين لعملة المشروع.

هذه العملة يمكن شرائها من حملات البيع المبكرة تسمى Pre-ICO اي بيع الرموز قبل اطلاق الإيكو ICO و مقابل Bitcoin او ETH او الدولار او اليورو، ولكن لا يحصل المستثمر على الرموز او عملة المشروع مباشرة و إنما بعد إطلاق الإكو. ما يميز Pre-ICO تكون فيه نسبة البونص او ارباح عالية على عكس فترة ICO و Pre-ICO هو الدعم الأساسئ الأولي.

حملة ICO هي حملة يحصل فيها المستثمر على الرموز او عملة المشروع مباشرة الى محفظته المتأسسة على احد البلوكشين الذي يختارها المشورع و من اهمها ETHEREUM (سيكون لنا موضوع كامل عن بلوكشين إثريوم). غير ان نسبة البونص على عملات المشروع اثناء ICO تكون منخفظة على حسب ما تم برمجته من المشروع.

رموز المشروع او ICO

هي رموز مميزة للمشروع و لكل مشروع رموزه الخاصة، و كأنه يقدم لك اسهم من الشركة، مقابل إستثمارك، الرموز تكون محدد في عدد معينن لا يمكن الزيادة او النقصان فيه بعد طلاق ICO او Pre-ICO ايضا يتم توزيع هذه الرموز على المستثمرين او أشخاص او الذي يريد الشراء، على فريق المشروع من العدد الإجمالي للرموز يمكن أن يحتفظ بنسبة منها كإحتياطي، و سبب العدد المحدد للموز هو القيمة اي كلما كان الشيئ محدود في العالم زادت قيمته.

إذن قلنا المشروع المنظم لل ICO يحصل على مال يستثمره في تطوير فكرة المشروع، المشتثمر او الشخص يحصل على الرموز. هذه الرمز بعد إنتهاء فترة ICO يمكن تداولها في أي منصة مثلها مثل البيتكوين، او اي عملة يمكن صرفها.

ما فائدة هذه الرموز الذي ستشتريها مقابل مبلغ من المال او العملات الرقمية المعروفة:

ما ستستفيد منه يمكن ان نقسمه الى ثلاث إستفادات :

الاولى : الإستفادة من كل مميزات و كل ما يقدمه المشروع مقابل تلك العملة، و كانك منخرط في نادي معين لديك مقابل ما تدفعه كل شهر للنادي بطاقة إنخراط تعطيك الحق في الإستفادة من كل ما يقدمه النادي من خدمات ….. اي انت تدفع بعملة المشروع و تستفيد من ما تقدمه منصة المشروع او اي فكرة تاسس عليه ذلك المشروع.

الثانية : إن كنت ممن إستثمرو او أشترو العملة و حصلو على البونص بنسب مختلفة، يمكنك ان تنتظر فترة ICO بعد الإنتهاء، فريق المشروع يطلق تداول العملة في منصات التداول المختلفة، يمكنك ان يبيع المستثمر حصته بالثمن الذي إشترى العملة، ضف على ذلك نسبة البونص، هنا قد ربحت ما فوق الثمن الذي إشترى به المستثمر الرموز.

الثالثة و هي انه بعد إطلاق فكرة المشروع نهائيا، و يتم تداول عملته، يوم بعد يوم تزداد قيمة تلك العملة، ضف على ان كل عملة بعد ان إن إشتراها المستثمر و قام بالإستقادة من خدمات المشورع مقابل تلك العملة، اي كأنه اعاد العملة الى ممن يبيعها، تلك العملات يتم حرقها اي ابادتها من قبل المشروع، هنا تنقص القيمة لمجموع العملات التي تم بيعها في فترات حملة التمويل. و بهذا تقل العملة في السوق ويزداد الطلب عليها و سترتفع قيمتها كما حدث مع العديد من العملات التي نعرفها، Bitcoin و ETH …. اي الثمن الذي إشتريت به العملة يمكن ان يتضاعف مع الوقت.

كان هذا الجزء الاول في ما هو ICO او Initial Coin Offering أو العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة، و هو فقط موضوع تمهيدي كمدخل مبسط لما هو ICO و هذا الموضوع لا يمكن شرحه و تبسيطه في مقال واحد، لهذا إنتظروا الجزء الثاني من الموضوع. أيضا يمكنك طرح أسئلتكم التي يمكن ان نجيب عليها في الموضوع القادم.