شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 93٫10 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى المقاومة القوي عند 90 فلس، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 101 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 88 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 91.3 بينما مستوى المقاومة هو 94.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد