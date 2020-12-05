الأسهم السعودية .. المضاربات ترفع مكرر الربحية إلى 43 مرة وتوجه السيولة لشركات خاسرة

المناطق - الرياض

سجلت الأسهم السعودية أول تراجع بعد أربعة أسابيع من الارتفاع، حيث أنهت الأسبوع عند 8674 نقطة فاقدة 18 نقطة بنسبة 0.21 في المائة.

بينما مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع بست نقاط بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1154 نقطة.

وبحسب “الاقتصادية”، لا تزال النزعة المضاربية نشطة مع تصدر الأسهم الصغيرة قائمة الأكثر ارتفاعا، ومنها شركات خاسرة وتتركز السيولة فيها.

والاتجاه نحو تحقيق الأرباح الرأسمالية من خلال المضاربة، أوصلت السوق لمستويات سعرية مرتفعة، حيث إن مكرر الأرباح- باستثناء شركة أرامكو لفارق الحجم- بلغ 43 مرة، بينما مكرر القيمة الدفترية تقترب من مرتين.

وعند احتساب “أرامكو” يبلغ 30 مرة تقريبا كمكرر ربح، بينما مكرر القيمة الدفترية يتجاوز أربع مرات.

في المقابل، فإن ربحية الشركات لم تحقق نموا في المجمل، إذ إن حالة عدم اليقين مرتفعة تجاه ربحية الشركات في الفترة المقبلة.

ومما يجعل السوق أكثر عرضة لدخول موجة تصحيحية عنيفة، توقف المضاربة وجني الأرباح، خاصة مع تضاعف أسعار كثير من شركات السوق.