شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع أعلى 30 ألف نقطة في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة رغم صدور بيانات متضاربة بتقرير الوظائف الشهري.



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7% إلى 63.1 مليار دولار، بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز قدره 64.7 مليار دولار.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات أزمة فيروس كورونا مع الاستعداد لتوزيع ملايين من الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 30075 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 12415 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3683 نقطة.