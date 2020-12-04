شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود الغاز تتكبد خسائر كبيرة– تحليل – 4-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سعر الغاز مؤخرا خسائر كبيرة نظرا لثباته السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 3.038 لنلاحظ تسلله بذلك دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 2.580. كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, يدعم الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار ملامسته السعر قريبا لمستوى 2.367 ومن ثم ليحاول الضغط على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز قرب 2.282. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.660 و 2.367 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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