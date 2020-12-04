شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -4-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية بثباته فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز قرب 3.4500 لهذا اليوم ليزيد ذلك من فرص اختراقه قريبا لمستوى 3.5600 والوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 3.6700 و 3.7900 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4800 و 3.6700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد