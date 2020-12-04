شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لصدور بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ، لكن تظل الأسعار فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش حول مستوي 1,840.59 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,840.96 $،وسجلت أعلى مستوي 1,844.80 $ ، وأدنى مستوي 1,837.85 $.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.480 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالمقارنة مع إضافة 0.638 مليون وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 6.8% من مستوي 6.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.1% بنفس القراءة السابقة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب مرتفعة بنسبة 3% ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

حيث يعتبر المعدن أحد أفضل الأصول المالية كأداة تحوط ضد التضخم ،ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات التحفيزية الكبيرة فى أوروبا والولايات المتحدة إلى المزيد من الركود التضخمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.46 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,189.82 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي.