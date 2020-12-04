شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للأعلى لها في أربعة أعوام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 27 أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.48% لتتداول حالياً عند 1,038.03$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,033.10$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.72 مقارنة بالافتتاحية عند 90.64.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 500 ألف وظيفة مضافة مقابل 638 ألف وظائف مضافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 6.8% مقابل 6.9%.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.7$ مليار مقابل 63.9$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان حيال الخدمات المصرفية المجتمعية والتكنولوجيا المالية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مجتمع المصارف الأمريكية المستقل.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 908$ مليار لمواجهة التداعيات جائحة كورونا زخماً في الكونجرس، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من هذا الشهر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع القادم على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.