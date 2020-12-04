شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع وثالث جلسات الشهر على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لمحادثات الإنفاق المالي في الولايات المتحدة ومتابعة سير لقاحات فيروس كورونا المرتقبة.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.4% مقارنة بارتفاع 1.6% في القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، ومقابل تراجع 1.1% في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في والولايات المتحدة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا زجماً في الكونجرس الأمريكي، حيث أعرب المشرعين الأمريكيين المحافظون عن دعمهم للتحفيز التي تقدر بنحو 908$ مليار، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين في الكونجرس أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع المقبل على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة فايزر كانت تخطط في الأساس لشحن 100 مليون جرعة هذا العام، إلا أن بعض الدفعات المبكرة من المواد الخام اللازمة للقاح فشلت في تلبية المعايير، ويذكر أن فايزر كررت مراراً وتكراراً علنيتاً أنها تخطط لشخن 50 مليون جرعة لقاح هذا العام وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة بحلول 2021، إلا أن ذلك الأمر أثقل بشكل أو بأخر على شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.20% ليخسر 3.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,771.63، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.44% ليخسر هو الأخر 118.90 نقطة ويصل إلى المستوى 26,690.47.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.39% ليخسر 19.69 نقطة ويصل إلى المستوى 5,037.37، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 12.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,429.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.16% ليخسر 42.99 نقطة ويصل إلى المستوى 26,685.51، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.42% ليربح 38.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,734.43.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.18% ليخسر 22.58 نقطة ويصل إلى المستوى 12,626.33، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.49% ليربح 32.63 نقطة ويصل إلى المستوى 6,647.90.