شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع قبيل تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم aارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 787 ألفاً في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 775 ألفاً.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل عن بيانات الوظائف الأمريكية وسط توقعات بإضافة الاقتصاد نصف مليون وظيفة في الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 6.8%.



هذا، ومن المنتظر البدء في توزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بمعدل إنتاج ما يقرب من 20 مليون جرعة من كل لقاح.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8% أو ما يعادل 36 سنتا واغلقت جلسة نيويورك عند 45.64 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.6 دولار وأقل سعر عند 44.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9% أو ما يعادل 64 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 48.71 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 29969 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30110 نقاط وأقل مستوى عند 29877 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3666 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3682 نقطة وأقل مستوى عند 3657 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 12377 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12439 نقطة وأقل مستوى عند 12356 نقطة.