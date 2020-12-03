شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 712 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 787 ألفاً في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 775 ألفاً.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل عن تقرير الوظائف الشهري وسط توقعات باستمرار التحسن في وتيرة التوظيف وانخفاض البطالة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1841.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1847.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1826.7 دولار.