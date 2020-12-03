شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للنفط عقب انخفاض الواردات الأمريكية من الخام السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف متأثرةً ببيانات أظهرت انخفاض الواردات الأمريكية من الخام السعودي، ورغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات نشرتها "قتصاد الشرق" أن الواردات الأمريكية من النفط السعودي سجلت أقل من 100 ألف برميل يومياً للمرة الأولى منذ عام 1935.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط بنحو 0.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.09 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 45.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.6 دولار وأقل سعر عند 44.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 48.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.