شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى فى نحو أسبوعين ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن لمخاوف بشأن التضخم العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,843.42$ الأعلى منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,830.10$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,826.11$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل النشاط القوى لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بسبب احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية فى أوروبا والولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا مستوي 90.83 نقطة الأدنى فى عامين ونصف ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

والهبوط الحاد فى مستويات الدولار ،يأتي فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،حيال لقاحات فيروس كورونا ،بالإضافة إلى قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

ويدعم أسعار الذهب أيضا،عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، حيث يعتبر المعدن أحد أفضل الأصول المالية كأداة تحوط ضد التضخم ،ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات التحفيزية الكبيرة إلى المزيد من الركود التضخمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,191.28 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي.